Из-за "сложившейся ситуации": израильтян в Украине призвали отправить личные данные в МИД
20 января 2022 , 22:36Читати новину українською
Источник:Правительство Израиля
Израильтян, проживающих в Украине, просят заполнить специальную анкету на правительственном сайте. Таким образом, власти Израиля хотят получить данные относительно членов всех семей – на случай кризисной ситуации.
В Министерстве иностранных дел Израиля призвали заполнить анкету на каждого члена семьи отдельно. Просьба касается также несовершеннолетних детей.
Актуально Кризис с глобальными последствиями, – Блинкен о ситуации вокруг Украины
Какие данные просят указать в анкете
Анкета опубликована на трех языках – на иврите, украинском и русском. В перечне 12 пунктов. Отдельно:
- Фамилия и имя.
- ID данные.
- Страна и населенный пункт проживания.
- Номера телефонов и электронный адрес.
- Данные контактного лица в Израиле.
Эти данные сохранят в МИД. В случае необходимости консульский отдел сможет экстренно связаться с израильтянами, которые находятся в Украине.
Последние новости об угрозе вторжения России в Украину:
- 21 января эту тему и так называемые "гарантии безопасности" обсудят на переговорах в Женеве госсекретарь США Энтони Бленкен и глава МИД России Сергей Лавров.
- По словам Блинкена, исход встречи покажет, настроена ли Россия на мирное урегулирование ситуации с Украиной.
- Администрация Байдена заявила, что будет оценивать, как полноценное вторжение, пересечение российскими военными границы Украины.
- Между тем, страны Балтии сообщили, что на фоне потенциального вторжения, готовы предоставить Украине новое летальное оружие.
В "Подгорает" о том, как Россия хочет запугать Украину, а вместо этого только ее укрепляет: