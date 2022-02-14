Национальную полицию переводят на усиленный режим службы

Национальную полицию Украины перевели на усиленный режим службы. Глава ведомства назвал сроки и объяснил, что именно изменится.

Игорь Клименко написал в фейсбуке, что это официальное решение. Его приняли на фоне вероятного нового нападения России на Украину.

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Полиция перешла в усиленный режим работы

С 14 по 19 февраля 2022 года личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим несения службы,

– написал Игорь Клименко.

Глава Нацполиции объяснил, что это значит:

увеличение количества патрулей, которые будут обеспечивать публичную безопасность и порядок на улицах;

развертывание дополнительных ситуационных центров для круглосуточного мониторинга оперативной обстановки в стране;

взятие под охрану объектов критической инфраструктуры, органов государственной власти и местного самоуправления.

Игорь Клименко написал, что это все делают для того, чтобы оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Однако предостерег, что усиленный режим полиции – это не дополнительный повод для паники.

"Это о защите и полной готовности", – подытожил Клименко.

Коротко об угрозе нападения России на Украину

Еще осенью 2021 года Россия стянула войска к границе с Украиной. Более того, в течение 10 – 20 февраля продолжаются военные учения России и Беларуси "Союзная решимость-2022". Их часть, по словам России, уже завершилась.

11 февраля немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на ЦРУ и военных США написало, что нападение произойдет в среду, 16 февраля. Мол, об этом американские спецслужбы уведомили правительство и страны НАТО. Но тут же добавило, что нельзя оценить или предвидеть неизбежность нападения.

14 февраля Владимир Зеленский общался с Джо Байденом. После разговора заверил, что украинские города в безопасности и под надежной защитой.

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