Из-за угрозы вторжения России: США предупредили своих граждан насчет поездок в Украину

24 ноября 2021 , 20:21
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посольство США в Украине

В США обратились к своим гражданам с предупреждением о путешествиях по Украине. Там призывают воздерживаться от путешествий, если это возможно.

Соответствующее заявление появилось на сайте посольства США в Украине в среду, 24 ноября. Американцам сообщили о необычной военной активности России вблизи границ Украины.

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О чем предостерегли в США

Дипломаты призвали не путешествовать по Крыму из-за злоупотребления российской оккупационной власти, в восточных частях Донецкой и Луганской областей из-за вооруженного конфликта и по всей Украине – из-за ситуации с коронавирусом COVID-19. В то же время, гражданам США напоминают, что условия безопасности на границе могут измениться практически без предупреждения.

Американцам, которые планируют посетить Украину, посоветовали регулярно отслеживать местные и международные новости. Кроме того, им рекомендовали вакцинироваться от COVID-19, чтобы облегчить свое путешествие.

Что этому предшествовало

  • Ранее в США выразили обеспокоенность из-за военной активности России вблизи границы с Украиной. Кроме того, там обеспокоены и звучащими из Кремля заявлениями, сообщил государственный секретарь Энтони Блинкен.
  • СМИ сообщили, что Вашингтон рассматривает возможность предоставления дополнительного оружия Украине на фоне потенциального вторжения России. Пакет помощи может включать, в частности, и направление в Украину военных советников.
  • Впоследствии американский лидер Джо Байден пригласил на виртуальный саммит за демократию представительства 110 стран, в том числе и Украину. При этом в списке приглашенных стран нет России, Китая и Турции.
Автор: Ірина Буртик