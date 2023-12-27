Уничтожение "Новочеркасска": оккупанты готовятся к чистке военного руководства
Партизаны сообщают, что в Феодосию отправилась большая группа оперативников. Они будут расследовать уничтожение БДК "Новочеркасск" и учебного судна "УТС-150".
Агенты движения "Атеш" из силовых структур России сообщают, что ночью 27 декабря в Феодосию отправилась группа оперативников ФСБ (следственно-оперативная группа "штаба по антитеррору"), контрразведки, прокуратуры, ведомственной комиссии. Кроме этого, ожидается прибытие начальства разных структур из Москвы.
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Оккупанты ищут наводчиков
Партизаны сообщают, что с 26 декабря по всему городу идут облавы на местных жителей: у них отбирают смартфоны и проводят обыски в домах. Таким образом оккупанты ищут наводчиков.
Ожидается устранение многих командиров
Также в "Атеше" есть информация, что Путин в полной ярости из-за уничтожения "Новочеркасска". В частности, в Черноморском флоте России планируют избавиться от многих командиров. Не только потому, что среди жителей Феодосии существуют наводчики, но и потому, что они утверждают, что "проблем нет".
Издан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправка их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически избавляются от них. Ситуация у россиян складывается такая: кроме наводчиков среди феодосийских жителей, у оккупантов существуют проблемы с обнаружением крылатых ракет западного производства типа "Шторм". Несмотря на это, военные командиры, отвечающие за ПВО, сообщают, что у них проблем нет,
– сообщили в "Атеше".
Агенты отметили, что у россиян нет возможности перехватывать все украинские ракеты. А следствие коснется каждого военного и обвинит его в саботаже.
Главное об уничтожении "Новочеркасска"
- Ориентировочно в 02:30 26 декабря Украина с помощью тактической авиации нанесла удар по большому десантному кораблю Черноморского флота России "Новочеркасск" в Феодосийском районе. Он перевозил груз для российской армии.
- В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности заявили, что на борту пораженного корабля находились "Шахеды".
- В России сообщают, что в результате удара пропали без вести 33 российских моряка. Еще 23 получили ранения, а один человек – погиб. Российские телеграм-каналы сообщали, что в момент удара на корабле находилось 77 членов экипажа.
- Детонация была очень мощной. Журналисты выяснили, что в результате удара поражен также старый учебный корабль оккупантов "УТС-150".