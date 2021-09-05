Из-за урагана Ида в США в Новом Орлеане разгулялись мародеры
Источник:The Hill
В Новом Орлеане из-за урагана Ида участились случаи мародерства. Все потому, что многих жителей этого американского города эвакуировали.
Правоохранители начали с этим бороться, и уже есть десятки задержанных. Даже ввели комендантский час.
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Полиция задержала 40 мародеров в Новом Орлеане
Полиция в США в Новом Орлеане уже арестовала за кражи 40 человек.
- На такие меры пришлось пойти из-за того, что участились случаи мародерства.
- Дело в том, что многие дома и магазины пустуют в городе.
- А все потому, что часть его населения эвакуировали перед угрозой урагана Ида.
Всего в штате Луизиана много домов все еще остаются без электричества после урагана, многие дома подверглись разрушениям. Поэтому их жителям рекомендовали пока оставаться там, куда их эвакуировали.
- А ведь речь идет о почти 200 тысячах человек.
С 31 августа в Новом Орлеане ввели комендантский час, чтобы предотвратить преступления. Однако мародеров это не останавливает.
Обратите внимание:
- По последним данным, из-за урагана Ида в Соединенных Штатах Америки погибли 58 человек.
- Сейчас, по состоянию на начало сентября, больше всего страдает штат Нью-Йорк – от мощных наводнений.
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