Россиянам будет тяжело удержать позиции, – в ISW подтвердили, что Купянск контролируют ВСУ
Источник:ISW
Из-за освобождения Купянска российским оккупантам будет труднее удержать свои позиции. Речь идет о восточной части Харьковской области и севере Луганской области.
Аналитики американского Института изучения войны подтвердили, что Вооруженные Силы Украины полностью уволили Купянск в Харьковской области. Теперь они устанавливают новые позиции на восточном берегу реки Оскол.
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Оккупанты уже не помешают ВСУ на этом направлении
Именно поэтому оккупантам и будет трудно удержаться. Ранее ISW оценивала российские подразделения как слишком слабые, чтобы воспрепятствовать дальнейшему украинскому продвижению вдоль всей реки Оскол, если те решат возобновить наступательные операции.
Отметим, что об уходе Купянска 16 сентября сообщили украинские военные. Спецподразделение "Кракен" заявило, что выгнало оккупантов с одной стороны, а 92 отдельная механизированная бригада – с другой. В сети опубликовали видео, как над городом развевается украинский флаг.
В то же время военные отметили, что успешно продолжают контрнаступление на левом берегу Оскола.
Как освобождали Купянск
- 10 сентября впервые появилась информация о том, что ВСУ вошли в город. Тогда в сети опубликовали фото, где видно, что украинский военный находится на въезде в город. В то же время местные гауляйтеры сообщили, что "ситуация сложная".
- Также было фото, где наши военные держат флаг Украины у городского совета Купянска.
- Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк говорил, что деоккупация города откроет новые возможности для ВСУ в дальнейшем освобождении наших территорий.
- В то же время утром 16 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили почти всю Харьковскую область.
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