Из-за визита Байдена у оккупантов началась истерика: хотят бомбить Киев

Визит президента США Джо Байдена в Киев стал причиной истерии россиян. Оккупанты требуют бомбить Киев и ударить ядеркой.

Россияне угрожают запусками "Кинжалов" и требуют реакции от военного руководства. Более того, некоторые пользователи призвали "ударить ядеркой". Так уж им не понравился визит американского лидера в Украину.

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"Бомбите Киев, россияне, пожалуйста", "Слон" (очевидно, о Байдене), "Идеальней момента для ядерки нет", – и другие циничные комментарии пишут россияне сегодня.

Однако очевидно другое – россияне в панике и не могут постичь масштабы поддержки Украины.

Россияне призывают бомбить Киев во время визита Байдена / Скриншоты соцсети

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