Из-за войны России в Украине уже погиб 231 ребенок

От российских убийц в Украине пострадали около 658 детей. Невозможно установить, что произошло с несовершеннолетними на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщили 19 мая в Офисе генерального прокурора. Отметили, что оккупанты убили 231 ребенка.

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"Более 427 ранены. Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", – рассказали в Офисе генпрокурора.

Известно о таком количестве пострадавших несовершеннолетних в областях:

Донецкая – 144;

Киевская –116 (Киев – 16);

Харьковская – 100;

Черниговская – 68;

Херсонская – 48;

Луганская – 47;

Николаевская – 44;

Запорожская – 28;

Сумская – 17;

Житомирская – 15.

Последние жертвы рашистов

Россияне 17 мая в очередной раз ракетами атаковали Бахмут на Донетчине. Они ударили по жилому дому, где находились несовершеннолетние и тяжело травмировали детей 19, 12 и 17 лет. Впоследствии, 18 мая, под руинами дома работники ГСЧС обнаружили тела женщины и 2-летнего ребенка.

Также стало известно о смерти 17-летней девочки в городе Пологи Запорожской области после того, как россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру города. В Николаевской области 16 мая восемь человек, среди которых была 5-летняя девочка, на автодороге взорвались на мине. Люди получили ранения разной степени тяжести.

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В Офисе генпрокурора добавили, что бомбардировками и обстрелами россияне в Украине повредили 1828 учебных заведений. Из них 171 невозможно восстановить.

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Атака по Одесской области

Враги обстреляли 16 мая Белгород-Днестровский в Одесской области. Ракеты попали в базу отдыха, где находилась семья владельца объекта. Пострадали 4 человека, среди которых и 5-летняя девочка. Ребенок получил тяжелые ранения среди всех. Ее прооперировали. Сейчас она находится в тяжелом состоянии.