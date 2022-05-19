Про це повідомили 19 травня в Офісі генерального прокурора. Зазначили, що окупанти вбили 231 дитину.

До теми Вивезла 4 дітей, щоб не бачили того, що люди бачать у Маріуполі, – Марія про виїзд із Запоріжжя

"Понад 427 поранено. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – розповіли в Офісі генпрокурора.

Відомо про таку кількість постраждалих неповнолітніх в областях:

Донецька – 144;

Київська –116 (Київ – 16);

Харківська – 100;

Чернігівська – 68;

Херсонська – 48;

Луганська – 47;

Миколаївська – 44;

Запорізька – 28;

Сумська – 17;

Житомирська – 15.

Останні жертви рашистів

Росіяни 17 травня вкотре ракетами атакували Бахмут, що на Донеччині. Вони вдарили по житловому будинку, де перебували неповнолітні й тяжко травмували дітей 19, 12 та 17 років. Згодом, 18 травня, під руїнами будинку працівники ДСНС знайшли тіла жінки та 2-річної дитини.

Також стало відомо про смерть 17-річної дівчини у місті Пологи Запорізької області після того, як росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру міста. У Миколаївській області 16 травня восьмеро людей, серед яких була 5-річна дівчинка, на автодорозі підірвалися на міні. Люди отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зверніть увагу Журналісти знайшли дружину окупанта, яка бажала смерті й катувань українським дітям

В Офісі генпрокурора додали, що бомбардуванням та обстрілами росіяни в Україні пошкодили 1828 закладів освіти. З них 171 неможливо відновити.

Зауважте – рашисти обстріляли цивільні автомобілі на Херсонщині: дивіться відео

Атака по Одещині

Вороги обстріляли 16 травня Білгород-Дністровський в Одеській області. Ракети влучили у базу відпочинку, де перебувала сім'я власника об'єкту. Постраждали 4 людей, серед яких і 5-річна дівчинка. Дитина отримала найважчі поранення серед усіх. Її прооперували. Зараз вона у важкому стані.