Из-за вторжения России до 5 миллионов украинцев станут беженцами в Европе, – Резников
Источник:Atlantic Council
Если Россия нападет на Украину, то в Европе начнется большой кризис. По мнению министра обороны Алексея Резникова, из-за этого вторжения 5 миллионов украинцев могут стать беженцами.
Об этом Резников написал в статье "Будущее Европы будет решаться в Украине". Российское вторжение может повлечь за собой большой кризис в Европе, однако его можно остановить.
Между тем В России ответили на публикации СМИ планов вторжения в Украину.
Беженцы – это будет только одна из проблем, с которыми столкнется Европа
Для этого, считает министр, необходима сильная позиция и готовность противостоять агрессии.
Внезапное появление от 3 до 5 миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество.
– написал Резников.
Еще одной проблемой, с которой в случае полномасштабной войны в Украине может столкнуться ЕС, это проблема импорта многих продуктов.Поэтому под угрозой – продовольственная безопасность всего континента.
Нападение России будет концом международного порядка, – Резников
Нападение России поставит крест на всех правилах международного порядка, существовавших в Европе десятилетиями. Единственный способ дать отпор государству-агрессору – продемонстрировать готовность ему противостоять.
Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий,
– считает глава Минобороны.
Читайте также Немецкие СМИ показали карту потенциального нападения России на Украину
Коротко об угрозе возле украинской границы:
- 3 декабря с трибуны парламента Алексей Резников сообщил, что возле границы Украины дислоцируются 94 тысячи российских военных.
- По словам министра, нападение вероятно, однако не обязательно.
- Время предполагаемой атаки – январь 2022 года.
- Само обострение между Украиной и Россией может стать одной из главных тем переговоров президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.
"Когда Путин нападет" – смотрите на эту тему видео "Предательства и победы":