Из-за вторжения России до 5 миллионов украинцев станут беженцами в Европе, – Резников

Если Россия нападет на Украину, то в Европе начнется большой кризис. По мнению министра обороны Алексея Резникова, из-за этого вторжения 5 миллионов украинцев могут стать беженцами.

Об этом Резников написал в статье "Будущее Европы будет решаться в Украине". Российское вторжение может повлечь за собой большой кризис в Европе, однако его можно остановить.

Между тем В России ответили на публикации СМИ планов вторжения в Украину.

Беженцы – это будет только одна из проблем, с которыми столкнется Европа

Для этого, считает министр, необходима сильная позиция и готовность противостоять агрессии.

Внезапное появление от 3 до 5 миллионов украинских беженцев, спасающихся от российского вторжения, будет лишь одной из многих серьезных проблем, с которыми сталкивается европейское общество.

– написал Резников.

Еще одной проблемой, с которой в случае полномасштабной войны в Украине может столкнуться ЕС, это проблема импорта многих продуктов.Поэтому под угрозой – продовольственная безопасность всего континента.

Нападение России будет концом международного порядка, – Резников

Нападение России поставит крест на всех правилах международного порядка, существовавших в Европе десятилетиями. Единственный способ дать отпор государству-агрессору – продемонстрировать готовность ему противостоять.

Мы должны убедить Москву в том, что цена нового наступления слишком высока, чтобы о ней думать. Эта цена будет носить чисто военный характер и иметь форму негативных политических, экономических и социальных последствий,

– считает глава Минобороны.

По словам капитана Андрея Рыженко, экс-замначальника штаба ВМСУ, стоимость содержания почти 100-тысячной армии России возле границы Украины составляет 10 миллионов долларов в сутки.

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Коротко об угрозе возле украинской границы:

3 декабря с трибуны парламента Алексей Резников сообщил, что возле границы Украины дислоцируются 94 тысячи российских военных.

По словам министра, нападение вероятно, однако не обязательно.

Время предполагаемой атаки – январь 2022 года.

Само обострение между Украиной и Россией может стать одной из главных тем переговоров президента США Джо Байдена и главы Кремля Владимира Путина.

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