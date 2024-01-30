Россия модернизирует системы ПВО из-за ударов украинских дронов, – ISW

Россия переоснащает некоторые аспекты своей ПВО в глубоком тылу. Все из-за эффективных налетов украинских дронов.

Российские СМИ сообщили, что министерство цифрового развития России приказало российским властям в Ленинградской Новгородской и Псковской областях заблокировать подключение к Интернету 4G LTE до 30 января, чтобы российские чиновники могли "тонко настроить" системы борьбы с дронами и противовоздушной обороны.

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Россия модернизирует системы ПВО

Аналитики из Института изучения войны отметили, что Ленинградская Новгородская и Псковская области ранее заявили о перебоях в работе интернет-услуг 4G LTE с 25 по 30 января в связи с техническими корректировками "радиочастотного спектра".

Один из источников рассказал, что аналогичные мероприятия проводятся в Воронежской области.

Также российское СМИ "Коммерсант" заявило, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и провайдеры мобильного интернета работают на частотах разрешенных Государственной комиссией России по радиочастотам (ГКРЧ). Еще один источник сказал, что неизбирательное использование РЭБ может создавать помехи для мобильных данных.

Как отключение интернета может помочь российской ПВО

Пока непонятно как это может повлиять на переориентацию систем РЭБ или развертывание новых возможностей и ПВО. Аналитики предположили, что российские войска тестируют новые возможности РЭБ и предохранительно отключают интернет-услуги во избежание внезапных сбоев.

Российские чиновники возможно также ограничивают доступ к Интернету, чтобы скрыть перемещение обычных систем ПВО внутри России после того как удары украинских беспилотников по Ленинградской области 18 и 21 января позволили предположить, что российская система ПВО на северо-западе России может быть плохо развернута.

допустили в Институте изучение войны.

Ранее сообщалось, что в России начинают отключать мобильный интернет через атаки украинских дронов. Вероятно отключение интернета необходимо, чтобы снизить угрозу атак дронов.