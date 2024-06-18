Из-за жары потребление растет: как будут отключать свет в Украине 19 июня
Источник:Укрэнерго
В Украине до сих пор фиксируется сложная ситуация в энергосистеме. Более того, из-за сильной жары растет потребление электроэнергии.
Поэтому завтра, 18 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей. В Укрэнерго рассказали подробности.
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Будут ли свет выключать завтра
Завтра, 19 июня, все облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей с 00:00 до 24:00,
– говорится в сообщении Укрэнерго.
Там отметили, что причиной таких ограничений является прогнозируемый рост потребления из-за более жаркой погоды.
В то же время, отмечается, что энергопитание объектов критической инфраструктуры, выполняющих функцию жизнеобеспечения населения, не ограничивается.
Какие масштабы разрушений энергосистемы Украины
- С начала полномасштабного вторжения Россия нанесла энергетике Украины ущерб на сумму более 56 миллиардов долларов. Больше всего пострадала теплогенерация – прямые убытки превышают 5 миллиардов долларов.
- Страна-агрессор уничтожила уже 9 гигаватт мощности – это половина от пика потребления энергии в Украине прошлой зимой.
- В то же время президент Владимир Зеленский сообщил о намерениях построить до 1 гигаватта маневренной газовой генерации на открытии Ukraine Recovery Conference 2024.
- Отметим, глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что до конца июля в украинской энергосистеме будет сложная ситуация. Поэтому графики отключения будут более жесткими и длительными.