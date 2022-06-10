Из Запорожья отвели Росгвардию, туда зашли бойцы из псевдореспублик, – глава ОВА

На временно оккупированных территориях Запорожья два месяца находились бойцы Росгвардии. Сейчас их начали заменять военными из квазиреспублик на Донбассе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, сообщает 24 канал. Он отметил, что боевики завозятся, чтобы продолжать терроризировать мирное население.

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Вместо Росгвардии в Запорожье завозят боевиков из квазиреспублик

Старух рассказал, что ОВА имеет полноценную информацию о ситуации на временно оккупированных территориях Запорожской области. По его словам, все эти истории, связанные с отведением захватчиков, в первую очередь касаются ротации военных, которые осуществляли функцию оккупационных властей.

Росгвардия отводится, которая 2 месяца была на территориях Мелитопольского и Васильевского районов, а заводятся (боевики из – 24 канал) "ДНР" и другие подразделения для того, чтобы непосредственно в дальнейшем терроризировать наше население,

– заметил председатель ОВА.

Также он рассказал, что кафиры доставили старые танки Т62 на капонирах в направлении Васильевки, Мелитополя и других населенных пунктов, которые используют как долговременные огневые точки.

"Но одновременно мы должны говорить о наших войсках, о достижениях наших Вооруженных Сил, а не об оккупантах. Наши Вооруженные Силы так же готовы к сопротивлению, оказывают это сопротивление, держат рубежи, наносят большие потери", - добавил Старух.

Он отметил, что за последние 10 дней украинские защитники на линии столкновения сбили 3 вражеских истребителя Су-25.

"Конечно, продолжаются обстрелы и артиллерийские дуэли по всей линии столкновения. День ото дня – с большей или меньшей интенсивностью", – рассказал глава ОВА.

Он отметил, что наши бойцы также немного сдвинули линию фронта на территориях восточных общин Запорожья, отвоевав у захватчиков немного украинской земли.

"К чему бы ни готовились орки, им нужно будет готовиться к тому, что рано или поздно будет наступление ВСУ и мы вернем все свои земли", - подчеркнул Старух.

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Оккупанты отводят военных с блокпостов

Ранее Старух рассказал, что российские кафиры отвели своих военных из блокпостов Мелитопольского района и частично из Васильевского.

"Есть такая информация, что они отвели силы не только из Мелитопольского, но и части Васильевского. В то же время Васильевка, Энергодар и Днепрорудное – серьезно укреплены, там есть оборонительные рубежи россиян. Но действительно, почему-то из блокпостов выведены, может ротация", – заявил голова ОВА.

По его словам, перемещение произошло в направлении Херсона. Также об отводе войск из блокпостов рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров .

"Три дня назад в Мелитопольском районе почти из всех блокпостов россияне уехали", - отметил городской голова.

По его словам, несколько дней назад оккупанты переместились из Васильевки в сторону Зеленого Роща, опасаясь наступления украинских защитников.

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