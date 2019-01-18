Из Борисполя в Алмату не может вылететь самолет: известна причина
Пассажиры рейса казахских авиалиний Air Astana должны были вылететь из Борисполя в Алмату еще вчера, 17 января. Но даже 18 января их самолет все еще не отправился в Казахстан.
Об этом сообщило издание "Народная правда".
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Рейс был запланирован на 22:00, 17 января. Посадка началась с задержкой, потом людям еще несколько часов пришлось просидеть в самолете. Тогда объявили, что рейс перенесут на утро, 18 января, поскольку во время обследования инженеры обнаружили проблемы с тормозной системой.
Представители авиакомпании за свой счет разместили людей по отелям.
В справочном бюро аэропорта "Борисполь" журналистам 24 канала подтвердили информацию о задержке и отметили, что вылет снова перенесли – на 17:00, 18 января.
К слову, с 15 января авиакомпания "Международные авиалинии Украины" изменила правила провоза ручной клади на всех своих рейсах.