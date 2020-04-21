Из-за карантина в Украине вырос уровень мошенничества в интернете
Нацполиция сообщила, что из-за карантина уровень преступности в целом снизился, однако на 15% вырос уровень мошенничества в интернете. В частности, онлайн-мошенники пытаются организовать фальшивую продажу средств защиты.
"Украинцам нужно быть особенно осторожными и покупать и продукты, и вещи, и средства защиты на проверенных сайтах, а все онлайн-платформы обманщиков надо закрывать", – заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщили в ОП.
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Отметим, что в конце марта глава МВД Арсен Аваков заявлял, что уровень преступности по всем статьям во время карантина снизился на 30%. Наибольшее распространенное преступление – нарушение режима карантина. При этом активизировались мошенники.
О том, как не стать жертвой мошенников в интернете – читайте в материале 24 канала.
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