Через карантин в Україні зріс рівень шахрайства в інтернеті

Нацполіція повідомила, що через карантин рівень злочинності в цілому зменшився, однак на 15% зріс рівень шахрайства в інтернеті. Зокрема, онлайн-шахраї намагаються організувати фальшивий продаж засобів захисту.

"Українцям треба бути особливо обережними й купувати і продукти, і речі, і засоби захисту на перевірених сайтах, а всі онлайн-платформи ошуканців треба закривати", – заявив Президент України Володимир Зеленський, повідомили в ОП.

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Зауважимо, що в кінці березня глава МВС Арсен Аваков заявляв, що рівень злочинності за всіма статтями під час карантину знизився на 30%. Найбільший поточний злочин – порушення режиму карантину. При цьому активізувалися шахраї.

Про те, як не стати жертвою шахраїв в інтернеті – читайте у матеріалі 24 каналу.