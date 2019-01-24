Из-за сильных снегопадов за сутки произошло более тысячи аварий

23 января из-за существенного ухудшения погодных условий в большинстве областей Украины произошло 1194 ДТП.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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"В течение суток на территории страны зафиксировано 1194 дорожно-транспортных происшествий. 46 из них с пострадавшими. В них травмы получили 55 человек, 1 человек погиб", – отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что 23 января по состоянию на 17 часов произошла 851 авария из-за непогоды.

Что делать, если ваша машина застряла в снегу: смотрите видео

Напомним, в большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и порывы ветра. Полный перечень областей, где на полную будет бушевать непогода, смотрите здесь. В Карпатах уже выпало более 2 метров снега.

К слову, 23 января из-за сильного снегопада, который накрыл Киев, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Из-за непогоды столичные власти ограничили въезд в столицу для крупногабаритного транспорта – с 17:00 до 21:00. В общем, сильные снегопады привели к транспортному коллапсу в центральных и южных областях страны. Например, в Виннице за ночь намело 20 сантиметров снега.