14:01
24 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как Кобзон санкций избежал и путь коллегам подсказал. Куда улетают друзья Путина
      Вєсті Кремля
      23:35, 23 января
      Вести.UA: эволюция Бойко от шестерки до тринадцатки. Интервью возгордоненого Луценко
      Вєсті.UA
      19:39, 23 января
      Миллионы на ветер: кто в Днепре отмывает деньги, цинично прикрываясь АТОшниками
      ЦРУ
      09:00, 23 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Детское воспитание – на улице и дома
      Згадати все
      22:41, 22 января
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА

      Из-за сильных снегопадов за сутки произошло более тысячи аварий

      34 Читати новину українською
      Аварии в Украине из-за непогоды (иллюстрационное фото)
      Аварии в Украине из-за непогоды (иллюстрационное фото) / Фото из открытых источников

      23 января из-за существенного ухудшения погодных условий в большинстве областей Украины произошло 1194 ДТП.

      Об этом сообщили в Нацполиции.

      Читайте также: Непогода в Украине: движение транспорта восстановили во всех областях

      "В течение суток на территории страны зафиксировано 1194 дорожно-транспортных происшествий. 46 из них с пострадавшими. В них травмы получили 55 человек, 1 человек погиб", – отметили в сообщении.

      Ранее сообщалось, что 23 января по состоянию на 17 часов произошла 851 авария из-за непогоды.

      Что делать, если ваша машина застряла в снегу: смотрите видео

       

      Напомним, в большинстве областей 23-24 января синоптики прогнозируют сильные снегопады, метели, дождь, гололед и порывы ветра. Полный перечень областей, где на полную будет бушевать непогода, смотрите здесь. В Карпатах уже выпало более 2 метров снега.

      К слову, 23 января из-за сильного снегопада, который накрыл Киев, на дорогах столицы образовались многочисленные пробки. Из-за непогоды столичные власти ограничили въезд в столицу для крупногабаритного транспорта – с 17:00 до 21:00. В общем, сильные снегопады привели к транспортному коллапсу в центральных и южных областях страны. Например, в Виннице за ночь намело 20 сантиметров снега.

      Теги: Новости Украины Полиция Непогода в Украине Аварии и ДТП
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      сегодня , 13:17 Венесуэла: гражданская война "ТВ против холодильника"
      Борис Немировський 106
      Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      сегодня , 12:03 Нові сільські медамбулаторії: сучасні умови замість грибка і цвілі
      Лев Парцхаладзе 311
      Как уберечься от кори: все о вакцинации
      23 января , 17:53 Как уберечься от кори: все о вакцинации
      Яніна Ткачук 4820
      Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      сегодня , 09:00 Татьянин день: афиша событий в Киеве и Львове
      2270
      Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      сегодня , 08:40 Епідемія кору не за горами: як запобігти смертельній хворобі
      Артем Овдієнко 2848
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк
       19 апреля 2012 , 17:40
      В храме УПЦ МП в Винницкой области произошел скандал: священник выгнал дочь бойца ВСУ – видео
       22 января , 12:29
      Главные новости футбола 5 сентября: Украина прибыла в Чехию на матч Лиги наций, Малиновский – лучший в Бельгии
       6 сентября 2018 , 07:00
      В Берлине запретили использование дизельных автомобилей
       19 октября 2018 , 10:35
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук