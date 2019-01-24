Через шалені снігопади за добу сталось більше тисячі аварій

23 січня через суттєве погіршення погодних умов у більшості областей України сталось 1194 ДТП.

Про це повідомили у Нацполіції.

Читайте також: Негода в Україні: рух транспорту відновили в усіх областях

"Упродовж доби на території країни зафіксовано 1194 дорожньо-транспортні пригоди. 46 із них з постраждалими. У них травмувалися 55 осіб, 1 людина загинула", – зазначили у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що 23 січня станом на 17 годину сталась 851 аварія через негоду.

Що робити, якщо ваша машина застрягла в снігу: дивіться відео

Нагадаємо, у більшості областей 23-24 січня синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини, дощ, ожеледицю та шквали вітру. Повний перелік областей, де на повну вируватиме негода, дивіться тут. У Карпатах вже випало понад 2 метри снігу.



До слова, 23 січня через сильний снігопад, який накрив Київ, на дорогах столиці утворилися численні затори. Через негоду столична влада обмежила в'їзд до столиці для великогабаритного транспорту – з 17:00 до 21:00. Загалом, сильні снігопади призвели до транспортного колапсу у центральних та південних областях країни. Наприклад, у Вінниці за ніч намело 20 сантиметрів снігу.