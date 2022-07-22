Как избежать принудительной мобилизации при оккупации: правозащитник дал советы

На оккупированных территориях россия мобилизует местных жителей для участия в войне с Украиной. Мужчинам стоит позаботиться о том, чтобы не стать "пушечным мясом" у россиян.

Об этом 24 канала рассказал правозащитник Павел Лисянский. По его словам, сейчас невозможно повлиять на процесс незаконной мобилизации.

Читайте также Мы не горели желанием сдаваться, – пленный оккупант

Как уберечься от мобилизации

Чтобы избежать принудительной мобилизации, правозащитник советует мужчинам на временно оккупированных территориях придерживаться следующих шагов.

Не попадайся на глаза оккупантам. "Для мужчин главный совет – не пренебрегать безопасностью и прятаться ", – подчеркнул Лисянский.

", – подчеркнул Лисянский. Избегать военных патрулей. По его словам, есть телеграм-каналы, где неравнодушные люди делятся информацией об опасных местах, где оккупанты проводят мобилизацию.

Ни в коем случае не доверять так называемой оккупационной власти и не подвергаться давлению. Правозащитник рассказал, что на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей россияне заставляют студентов оформлять академические отпуска и отправляют воевать. При этом обещают, что по возвращении с фронта студенты будут учиться на бюджете.

"Бдите и не поддавайтесь. Поймите: вас бросят на фронт и не дадут ни оружия, ни средств защиты, ни бронежилетов. Вас просто отправят разминировать минные поля", – подчеркнул Лисянский.

Повторная мобилизация

По словам правозащитника, есть случаи, когда принудительно мобилизованные попадали в плен в ВСУ. А после освобождения оккупанты снова отправляли их на войну.

У меня есть информация от пошедших на обмен родственников военнопленных. Родственники не могут найти их. В военной комендатуре говорят, что их снова отправили на фронт,

– рассказал Лисянский.

Он подчеркнул, что поэтому следует вообще не иметь дела с россиянами.

"Хотим показать, как россия убивает рабочих"

Лисянский добавил, что правозащитники сейчас работают над тем, чтобы повлиять на ситуацию на международном уровне. В частности, готовят обращение на английском языке в мировые рабочие организации.

Мы хотим показать, как россия убивает обычных рабочих. И дискредитировать россию в левых мировых политических кругах, где она всегда считалась лидером,

– отметил Лисянский.

По его словам, правозащитники надеются, что таким образом удастся вынудить кремль прекратить принудительную мобилизацию. В частности, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей.

Павел Лисянский рассказал, кого россияне отправляют на войну: смотрите видео

Принудительная мобилизация: подробности