США не оставят это без ответа, – Жданов о сбитии БПЛА над Черным морем

Россия продолжает провоцировать НАТО своими проделками. Таким образом, Кремль пытается выставить США агрессором.

Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал на своем стриме в ютубе. Он объяснил, чего хочет достичь Россия таким поведением и почему США поступают правильно, сообщает 24 Канал.

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Почему реакция США такая сдержанная

Россия хочет спровоцировать США на боевые действия и, притворяясь миротворцами, урегулировать инцидент для собственной выгоды. Сбитие американского БПЛА MQ-9 Reaper Россия выдает как несчастный случай.

Конечно, ожидалось, что США ответят каким-то боевым выпадом. Однако США ответили, на мой взгляд, очень правильно,

– говорит эксперт.

Американское военное командование сказало, что этот инцидент произошел из-за непрофессионализма российских пилотов. Более того, в США выразили тревогу из-за того, что мог пострадать российский пилот.

"Я думаю, что Соединенные Штаты так просто этого не оставят. Причем их ответ может произойти на любом секторе: начиная от финансового, заканчивая экономическим и военным", – считает Жданов.

Реакция Жданова на сбивание американского БПЛА: смотрите видео

Что известно об инциденте: коротко