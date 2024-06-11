Задержан майор, который жестоко обращался с подчиненными во Львовской военной академии

ГБР задержало майора ВСУ за неоднократные избиения подчиненных солдат на территории Национальной академии сухопутных войск. Суд избрал задержанному меру пресечения.

Его будут держать под стражей с возможностью выйти из СИЗО под залог в размере 908 тысяч гривен. Заметим, что все случаи насилия произошли во время полномасштабного вторжения.

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Что известно об инциденте

Как указано в материалах дела, уроженец Львовской области, который сейчас занимает должность заместителя командира механизированной роты одной из воинских частей, обвиняется в превышении власти и служебных полномочий. В частности, майор неоднократно избивал своих подчиненных на территории академии.

Во время досудебного расследования установлено, что майор ударил одного солдата автоматом АК-74 в грудь за то, что тот попросил товарища присмотреть за оружием.

Кроме того, он бил других солдат, в частности ногами в грудь, ремнем по ягодицам и заставлял одного из подчиненных жевать сигареты. Все эти случаи насилия произошли во время полномасштабного вторжения.

Задержанного подозревают в правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий). Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Пресс-служба военной академии уточнила, что 26 апреля 2024 года майора перевели из академии для прохождения службы в одну из боевых бригад ВСУ.

"Руководство Академии способствует правоохранительным органам. Считаем недопустимыми любые противоправные действия со стороны военных должностных лиц в отношении подчиненных и ожидаем объективное расследование и справедливое решение суда", – сообщили там.

Бывший курсант Академии заявил, что его перевели в боевую бригаду после конфликта с руководством: коротко