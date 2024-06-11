Його будуть тримати під вартою з можливістю вийти з СІЗО під заставу у розмірі 908 тисяч гривень. Зауважимо, що всі випадки насильства сталися під час повномасштабного вторгнення.

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Що відомо про інцидент

Як зазначено у матеріалах справи, уродженець Львівської області, який зараз обіймає посаду заступника командира механізованої роти однієї з військових частин, обвинувачується у перевищенні влади та службових повноважень. Зокрема, майор неодноразово бив своїх підлеглих на території академії.

Під час досудового розслідування встановлено, що майор вдарив одного солдата автоматом АК-74 у груди за те, що той попросив товариша приглянути за зброєю.

Крім того, він бив інших солдатів, зокрема ногами у груди, ременем по сідницях та змушував одного з підлеглих жувати сигарети. Всі ці випадки насильства сталися під час повномасштабного вторгнення.

Затриманого підозрюють у правопорушенні, передбаченому частиною 5 статі 426-1 Кримінального кодексу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Пресслужба військової академії уточнила, що 26 квітня 2024 року майора перевели з академії для проходження служби до однієї з бойових бригад ЗСУ.

"Керівництво Академії сприяє правоохоронним органам. Вважаємо неприпустимими будь-які протиправні дії з боку військових посадових осіб щодо підлеглих і очікуємо на об’єктивне розслідування та справедливе рішення суду", – повідомили там.

Колишній курсант Академії заявив, що його перевели до бойової бригади після конфлікту з керівництвом: коротко