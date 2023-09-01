Хотел "научить": на Львовщине будут судить офицера, сильно избившего подчиненного

Во Львовской области офицер избил подчиненного на полигоне. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы.

По материалам расследования ДБР во Львовской области будут судить офицера, который нанес тяжкие телесные повреждения пограничнику. Вероятно, говорится о Назаре Матвиишине.

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Опросили 50 свидетелей

Правоохранители установили, что офицер избил солдата, когда увидел, что тот справляет естественные потребности неподалеку от палатки. Таким образом он якобы хотел "научить" подчиненного правилам поведения и повысить собственный авторитет среди военнослужащих.

Сотрудники ДБР при содействии отдела безопасности Госпогранслужбы в сжатые сроки собрали необходимые доказательства, опросили около 50 свидетелей, провели следственные эксперименты,

– говорится в сообщении.

Согласно экспертизе, солдат получил тяжелые телесные повреждения – у него диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. Сейчас он уже завершил лечение и даже вернулся в службу. Теперь он служит в другом подразделении.

Офицер обвиняется в превышении служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде заключения сроком до 12 лет. Сейчас подозреваемый находится под стражей.

Избиение пограничника во Львовской области: что известно