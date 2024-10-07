Избиение ребенка в интернате на Львовщине: воспитательница получила подозрение и отстранена от работы

В конце сентября воспитанники Великолюбинского многопрофильного учебно-реабилитационного центра на Львовщине заявили об издевательствах в заведении. В понедельник, 7 октября, в сети показали кадры избиения детей воспитательницей, которую, как стало известно позже, уже отстранили от работы.

Женщине уже вручили подозрение. Об этом рассказали в Офисе Генпрокурора.

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Причиной побоев стал внезапный конфликт между женщиной и ребенком

Воспитательнице, которая причастна к инциденту, инкриминируют умышленное нанесение побоев и совершение других насильственных действий, которые нанесли физическую боль несовершеннолетнему ребенку.

Следствие установило, что работница интерната избила ученицу в одном из кабинетов. Причиной стал внезапный конфликт, во время которого подозреваемая нанесла примерно 10 ударов по телу ребенка, вероятно, указкой.

После того, обороняясь, девочка выбила из ее рук предмет, которым ее били. Однако женщина на этом не остановилась и толкнула ученицу на диван, где продолжила бить ребенка ладонью. В результате таких действий потерпевшей была причинена физическая боль,

– сообщили прокуроры.

Что говорят во Львовской ОВА об избиении ребенка в интернате

В комментарии Суспильному заместитель председателя Львовской ОВА Александр Кулепин рассказал, что от работы также была отстранена еще одна работница заведения – женщина, которая наблюдала за избиением ребенка и ругалась. Чиновник отметил, что такие воспитатели не могут работать с детьми.

"В этом заведении царит нездоровая атмосфера, и он не может при таких условиях обеспечить хорошее развитие или обучение тех детей, которые там находятся. Мы понимаем, что для детей любая смена – это стресс, даже если детей забирают из тех мест, где к ним плохо относились и переводят в лучшие места. Однако выглядит так, что заведение уже имеет целый ряд фактов, которые сейчас расследуются, поэтому будет приниматься отдельное решение по результатам выводов комиссии", – сказал Кулепин.

Сейчас в интернате находятся 52 ребенка, а еще пять, которые давали показания об издевательствах в заведении, отселили.

Напомним, что сейчас отстранен от должности и директор этого центра. Воспитанники обвиняют его в сексуальном насилии. По словам Кулепина, две воспитательницы, которых отстранили от работы 7 октября, подписывали письмо в поддержку своего начальника.