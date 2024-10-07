Жінці уже вручили підозру. Про це розповіли в Офісі Генпрокурора.

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Причиною побоїв став раптовий конфлікт між жінкою та дитиною

Виховательці, яка причетна до інциденту, інкримінують умисне нанесення побоїв та вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю неповнолітній дитині.

Слідство встановило, що працівниця інтернату побила ученицю в одному із кабінетів. Причиною став раптовий конфлікт, під час якого підозрювана нанесла приблизно 10 ударів по тілу дитини, ймовірно, указкою.

Після того, обороняючись, дівчинка вибила з її рук предмет, яким її били. Проте жінка на цьому не зупинилась і штовхнула ученицю на диван, де продовжила бити дитину долонею. Внаслідок таких дій потерпілій було завдано фізичного болю,

– повідомили прокурори.

Що кажуть про побиття дитини в інтернаті у Львівській ОВА

У коментарі Суспільному заступник голови Львівської ОВА Олександр Кулепін розповів, що від роботи також було відсторонено ще одну працівницю закладу – жінку, яка спостерігала за побиттям дитини та лаялася. Посадовець наголосив, що такі вихователі не можуть працювати із дітьми.

"У цьому закладі панує нездорова атмосфера, і він не може за таких умов забезпечити гарний розвиток чи навчання тих дітей, котрі там перебувають. Ми розуміємо, що для дітей будь-яка зміна – це стрес, навіть якщо дітей забирають з тих місць, де до них негарно ставилися і переводять в кращі місця. Однак виглядає так, що заклад вже має цілий ряд фактів, які зараз розслідуються, тому буде ухвалюватися окреме рішення за результатами висновків комісії", – сказав Кулепін.

Наразі в інтернаті перебувають 52 дитини, а ще п'ятьох, які давали свідчення про знущання у закладі, відселили.

Нагадаємо, що наразі відсторонено від посади і директора цього центру. Вихованці звинувачують його сексуальному насиллі. За словами Кулепіна, двоє виховательок, яких відсторонили від роботи 7 жовтня, підписували лист на підтримку свого начальника.