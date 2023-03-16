Столкновение беспилотника США: россияне радовались, словно выиграли войну против НАТО
Россия провела очередную провокацию инцидентом из США в Черном море. В то же время страна очень боится агрессии американского руководства в свою сторону.
Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист. По его словам, россияне умеют радоваться своим псевдо победам.
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Россияне радуются "победе"
Игорь Яковенко отметил, что сбивание американского беспилотника повлекло за собой настоящий триумф в России.
"Понимаете, об этих двух российских истребителях – это все облизывалось, описывалось, как они подлетели, вокруг дрона облетели, облили его керосином, оторвали ему хвоста и утопили", – заметил он.
По его мнению, подобная "победа" России стала настоящим праздником для российского информационного пространства, а особенно для пропагандистов.
Было такое впечатление, что война выиграна, Россия победила НАТО,
– подчеркнул он.
Яковенко объяснил, что россияне практически утверждают о преобладании США.
Игорь Яковенко рассказал, как Россия отреагировала на инцидент с американским дроном: смотрите видео
Россияне не так уж смелы
Игорь Яковенко добавил, что в то же время Россия умалчивает о том, что не свидетельствует о ее мощи и неистребимости.
По его словам, никто не упомянул, что огромный американский бомбардировщик пролетел практически рядом с Санкт-Петербургом, вооруженный ракетами. Он мог бы уничтожить практически весь город.
И ни один героический российский истребитель не поднялся в воздух, не сделал попытки облететь вокруг этого бомбардировщика, полить его керосином или еще чем-нибудь,
– подчеркнул он.
По его мнению, россияне сидели спокойно, как мыши, и даже не пытались что-то сделать, наверное, испуг.
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