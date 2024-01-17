Сбитие российского самолета А-50: в Британии сказали, как это повлияет на авиацию России

Тот факт, что украинские силы поразили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления Ил-22 предположительно ограничит боеспособность российской авиации.

Об этом говорится в актуальном разведывательном обзоре Британской разведки за 17 января. Там назвали "значимым событием" уничтожение российского самолета А-50

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Отмечают, что это вынудит российское командование ограничить зону деятельности военных самолетов.

"Вероятное успешное поражение А-50 Украиной – это значимое событие. Теперь России придется подумать над ограничением зоны деятельности ее самолетов. А-50 был важным для России, благодаря ему она поддерживала осведомленность о ситуации в воздухе над зоной ведения боевых действий", – говорится в отчете.

Разведчики напомнили, что 14 января российский самолет дальнего обнаружения и контроля А-50 "почти точно" взорвался и упал в западной акватории Азовского моря, а поврежденному Ил-22М, похоже, удалось сесть на одном из российских аэропортов.

Почему это хорошая перспектива

В России, пишет разведка, всего восемь А-50, и это, вероятно, позволит закрыть оперативные потребности в ближайшее время. В то же время и в долгосрочной перспективе потеря самолета может оказать значительное влияние, ведь уменьшение количества этих самолетов приводит к большей нагрузке на те, которые остались и их экипажи.

Главное о сбитии А50

Вечером 14 января украинские военные сбили над акваторией Азовского моря российский самолет А-50, а также подбили ИЛ-22.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поблагодарил военных Воздушных сил ВСУ за хорошо спланированную и проведенную спецоперацию.

В Минобороны России до сих пор не комментировали сбитие самолетов. Спикер российского президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет информации об этом.

К слову, аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете обратили внимание на сообщение о том, что операции российской тактической авиации сокращаются вблизи Азовского моря и возможности российской авиации могут быть ухудшены после того, как украинские силы уничтожили российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50.