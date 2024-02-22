Пытки в ТЦК: перед судом предстанут двое работников Самборского военкомата
Источник:Государственное бюро расследований
Во Львовской области работники ГБР закончили досудебное расследование резонансного дела, которое длилось с осени 2023 года. Речь идет о пытках и незаконном лишении свободы четырех мужчин в Самборском районном ТЦК.
В то же время работники ГБР уже завершили расследование по делу бывшего нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Он предстанет перед судом за государственную измену.
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Пытали и прятали людей
Как отметили в пресс-службе ГБР, в сентябре 2023 года в соцсети попало видео избиения двух мужчин в помещении ТЦК. Жители Харькова и Кривого Рога попали в военкомат после того, как пытались незаконно пересечь границу с Польшей.
Их задержали пограничники и доставили в военкомат для постановки на воинский учет. Позже следствие выяснило, что в помещении военкомата незаконно удерживали еще двух мужчин, задержанных на границе.
Сообщается, что в ТЦК их смешивали "добровольно" пройти ВВК (военно-врачебную комиссию – 24 Канал) для дальнейшей мобилизации.
Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, двух граждан – 7 дней, четвертого – 2 дня,
– говорится в сообщении ГБР.
Военнослужащий-водитель центра бил мужчин, угрожая оружием. Делал он это под "наблюдением" руководителя, который занимал должность заместителя начальника одного из отделов.
Что грозит нарушителям
В ГБР сообщили, что заместителя начальника Самборского районного ТЦК и СП обвиняют в непрекращении уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным. В то же время военнослужащего-водителя - в пытках и незаконном лишении свободы.
Обоих военнослужащих уже уволили из Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. По состоянию на сейчас они зачислены в резерв ВСУ.
Обвинительные акты правоохранители направили в суд. Заместителю начальника грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, а водителю – до 6 лет.
Скандал в Самборском военкомате: что известно
- 19 сентября в сети появилось видео, на котором заместитель начальника Самборского военкомата и военнослужащий – водитель бил гражданского мужчину, угрожая ему оружием.
- Впоследствии выяснилось, что военные били жителя Харькова. Его и жителя Кривого рога задержали пограничники, когда они пытались незаконно попасть в Польшу. Мужчин доставили в военкомат, чтобы они стали там на воинский учет.
- 20 сентября заместителя начальника Самборского ТЦК и водителя задержали. Им сообщили о подозрении в незаконном лишении свободы человека и пытках.
- Позже советник по коммуникациям ГБР Татьяна Сапьян рассказала, что обоим нарушителям было избрана мера пресечения. Следствие просило о содержании под стражей без права внесения залога, однако суд назначил круглосуточный домашний арест на 60 суток без ношения электронного браслета.