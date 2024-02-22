Пытки в ТЦК: перед судом предстанут двое работников Самборского военкомата

Во Львовской области работники ГБР закончили досудебное расследование резонансного дела, которое длилось с осени 2023 года. Речь идет о пытках и незаконном лишении свободы четырех мужчин в Самборском районном ТЦК.

В то же время работники ГБР уже завершили расследование по делу бывшего нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Он предстанет перед судом за государственную измену.

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Пытали и прятали людей

Как отметили в пресс-службе ГБР, в сентябре 2023 года в соцсети попало видео избиения двух мужчин в помещении ТЦК. Жители Харькова и Кривого Рога попали в военкомат после того, как пытались незаконно пересечь границу с Польшей.

Их задержали пограничники и доставили в военкомат для постановки на воинский учет. Позже следствие выяснило, что в помещении военкомата незаконно удерживали еще двух мужчин, задержанных на границе.

Сообщается, что в ТЦК их смешивали "добровольно" пройти ВВК (военно-врачебную комиссию – 24 Канал) для дальнейшей мобилизации.

Одного из пострадавших удерживали в помещении военкомата 10 дней, двух граждан – 7 дней, четвертого – 2 дня,

– говорится в сообщении ГБР.

Военнослужащий-водитель центра бил мужчин, угрожая оружием. Делал он это под "наблюдением" руководителя, который занимал должность заместителя начальника одного из отделов.

Что грозит нарушителям

В ГБР сообщили, что заместителя начальника Самборского районного ТЦК и СП обвиняют в непрекращении уголовного правонарушения, совершаемого подчиненным. В то же время военнослужащего-водителя - в пытках и незаконном лишении свободы.

Обоих военнослужащих уже уволили из Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки. По состоянию на сейчас они зачислены в резерв ВСУ.

Обвинительные акты правоохранители направили в суд. Заместителю начальника грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет, а водителю – до 6 лет.

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