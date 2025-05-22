В Новом Роздоле жестоко избили добровольца и ветерана войны, - Львовский ОТЦК и СП
- В Новом Роздоле жестоко избили ветерана войны Нестора Дыдыка при исполнении служебных обязанностей; его госпитализировали с гематомами и переломом ребер.
- Полиция открыла уголовное производство, а Львовский ОТЦК и СП заявляет, что виновные понесут ответственность.
В Новом Роздоле произошло шокирующее нападение на ветерана российско-украинской войны и майдановца Нестора Дыдыка. Во время выполнения служебных обязанностей его жестоко избила группа гражданских.
Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Львовский ОТЦК и СП. В городе Новый Раздел Львовской области жестоко избили ветерана российско-украинской войны Нестора Дыдыка.
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Били даже после падения
Мужчина прошел Майдан, фронт и служит в ТЦК, однако 21 мая стал жертвой агрессии со стороны гражданских.
По официальной информации, около 23:00 старший солдат Нестор Дыдык, который сейчас служит в ТЦК, проводил мероприятия по оповещению военнообязанных. На проспекте Шевченко один из мужчин на просьбу показать документы отреагировал агрессивно – с нецензурной бранью и оскорблениями.
Через несколько минут на место подбежали еще около восьми человек, которые повалили военного на землю и начали жестоко бить – ногами по голове. Только вмешательство собратьев остановило нападавших.
Что известно о состоянии военного
Нестора Дыдыка госпитализировали. Медики зафиксировали гематомы на лице и перелом ребер. Окончательный диагноз сейчас устанавливается.
Полиция открыла уголовное производство за умышленное средней тяжести телесное повреждение.
Кто такой Нестор Дыдык
- Участник Революции Достоинства, майдановец, который отстаивал свободу на улице Грушевского.
- С 2022 года доброволец ВСУ, служил в 103-й бригаде Сил ТрО.
- Прошел боевые действия в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.
- По состоянию здоровья переведен в ТЦК.
Во Львовском областном ТЦК и СП отмечают, что нападения на военных не останутся безнаказанными. Виновные понесут ответственность – с реальными сроками.