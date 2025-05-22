В Новом Роздоле жестоко избили добровольца и ветерана войны, - Львовский ОТЦК и СП

В Новом Роздоле произошло шокирующее нападение на ветерана российско-украинской войны и майдановца Нестора Дыдыка. Во время выполнения служебных обязанностей его жестоко избила группа гражданских.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Львовский ОТЦК и СП. В городе Новый Раздел Львовской области жестоко избили ветерана российско-украинской войны Нестора Дыдыка.

Читайте также Мужчина в розыске распылил газ в работника ТЦК и полицейского во Львове

Били даже после падения

Мужчина прошел Майдан, фронт и служит в ТЦК, однако 21 мая стал жертвой агрессии со стороны гражданских.

По официальной информации, около 23:00 старший солдат Нестор Дыдык, который сейчас служит в ТЦК, проводил мероприятия по оповещению военнообязанных. На проспекте Шевченко один из мужчин на просьбу показать документы отреагировал агрессивно – с нецензурной бранью и оскорблениями.

Через несколько минут на место подбежали еще около восьми человек, которые повалили военного на землю и начали жестоко бить – ногами по голове. Только вмешательство собратьев остановило нападавших.

Что известно о состоянии военного

Нестора Дыдыка госпитализировали. Медики зафиксировали гематомы на лице и перелом ребер. Окончательный диагноз сейчас устанавливается.

Полиция открыла уголовное производство за умышленное средней тяжести телесное повреждение.

Кто такой Нестор Дыдык

Участник Революции Достоинства, майдановец, который отстаивал свободу на улице Грушевского.

С 2022 года доброволец ВСУ, служил в 103-й бригаде Сил ТрО.

Прошел боевые действия в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

По состоянию здоровья переведен в ТЦК.

Во Львовском областном ТЦК и СП отмечают, что нападения на военных не останутся безнаказанными. Виновные понесут ответственность – с реальными сроками.