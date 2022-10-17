Сбитие в Борисполе и Киеве по оба берега Днепра: ПВО удачно ликвидируют дроны-камикадзе

Российские военные вечером 17 октября снова запустили дроны-камикадзе по Киевщине. В этот раз беспилотники залетели и в Черкасскую область.

Украинские силы ПВО сбили вражеские беспилотники. Нанести вред оккупанты не смогли, пишет 24 канал.

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Вечерний запуск дронов на Киевщину

Воздушная тревога в Киевской области была объявлена в 19:12. Через 40 минут сирены включили также в Черкасской области.

В 19:50 о работе Противовоздушной обороны в области сообщил председатель ОВА Алексей Кулеба. Через несколько минут глава Черкасской ОВА Игорь Табурец заявил, что есть "высокая вероятность атаки дронами". При этом он заявил, что в области также работает ПВО.

Около 20:40 о работе ПВО над городом заявил мэр Броваров Игорь Сапожко. Он добавил, что ВСУ сбили над городом беспилотник.

Взрывы услышали и жители Борисполя. Мэр города Владимир Борисенко сообщил, что это работала Противовоздушная оборона. Он заверил, что ситуация контролируется, а ВСУ работают отлично.

В телеграм-канале Monitor сообщили о 2 сбитиях дронов-камикадзе по оба берега Днепра.

Утренний обстрел Киева: коротко

По состоянию на 21:40 воздушная тревога в Киевской и Черкасской областях продолжается. Не рискуйте собственной жизнью и не выходите из укрытия, пока не будет отбоя.

Утром россияне запустили по Киеву несколько десятков дронов-камикадзе, 5 из них попали в Шевченковской район города. В результате прилета по жилому дому погибли 4 человека. Среди них есть молодая пара, которая ждала рождения ребенка. Известно, что женщина была на 6 месяце беременности.

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