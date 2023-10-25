Получил перелом шеи и отек мозга: в Одесской области на улице избили военного, – СМИ

В Одесской области пятеро нападавших избили старшего сержанта украинской армии. В результате военный оказался в больнице с серьезными травмами.

Инцидент произошел на прошлой неделе в Черноморске на улице Лазурной возле магазина "Верже". Судя по дате на кадрах, нападение было совершено в воскресенье, 22 октября.

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Что известно о нападении

Старшего сержанта избили пятеро хулиганов. После этого у него исчезли личные вещи: банковские карты, смартфон и даже военный билет. Пострадавшего военного госпитализировали. Он получил отек мозга и перелом шеи.

Украинский военнослужащий до и после нападения / Фото "Думской"

На кадрах можно увидеть, как один из нападающих подходит к военному и бьет его кулаком в голову, из-за чего старший сержант падает на асфальт. После этого к нему подходят другие хулиганы и начинают избивать лежащего человека.

Нападение на военного в Черноморске: видео "Думской"



Как пишет издание, сотрудники полиции уже установили личности нападающих. Правоохранители открыли уголовное производство по статье о хулиганстве. Однако квалификацию преступления могут изменить после того, как эксперты сделают выводы о телесных повреждениях военного.

В соцсетях очевидцы пишут, что военный сейчас находится в неподвижном состоянии. Его родственники заявили, что в тот вечер на место инцидента приехали охранники, которые просто отпустили нападавших. По предварительным данным от местных телеграм-каналов, сейчас хулиганы пытаются "отмазаться"

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