Суд избрал меры пресечения подросткам, которых обвиняют в избиении военного в Гидропарке

В четверг, 24 апреля, Днепровский районный суд столицы избрал меру пресечения 4 подросткам, которых подозревают в избиении военного в Гидропарке. До 19 июня 2025 года несовершеннолетние будут находиться под домашним арестом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондента Суспильного. Военнослужащего Максима Пархоменко, который фигурирует на видео, на судебном заседании не было.

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Что известно о суде

Прокурор зачитал подозреваемым такие риски: сокрытие от следствия, уничтожение документов, влияние на потерпевшего и свидетелей, а также продолжение совершения аналогичных преступлений.

Для трех 17-летних подростков судья избрал круглосуточный домашний арест, а для 15-летнего – ночной, который продлится с 20:00 до 06:00. Известно, что защита ходатайствовала о более мягких мерах пресечения, в частности о ночном домашнем аресте или личном обязательстве.

По версии адвоката одного из подозреваемых, драку спровоцировал сам военнослужащий. В тот день он якобы был в одном из заведений Гидропарка, откуда вышел выпившим и громко ругался.

Сам Пархоменко отказался говорить с журналистами об обстоятельствах, повлекших драку. По словам мужчины, он несколько дней провел в больнице, но сейчас чувствует себя хорошо, поэтому покинул Киев и вернулся в свою воинскую часть.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 18 апреля. Подростки повалили потерпевшего на землю и начали бить ногами и руками.