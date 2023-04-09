"Православное братство": военный, избитый в Хмельницком, рассказал, что это за попы

Недавно всю Украину всколыхнула история с избиением украинского воина священниками УПЦ МП. Как оказалось впоследствии, русские попы в Хмельницкой области имели свое "Православное братство".

Об этом рассказал сам воин Артур Ананьев. По его словам, это братство было создано для того, чтобы физически решать вопросы, касающиеся Московского патриархата.

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Кто входил в православное братство

Ананьев рассказал, что, к примеру, в деревню с 500 жителями, где община хотела перейти в ПЦУ, привозили 200 человек из этого боевого объединения и бабушек, которые пели и говорили, что не нужно переходить. А эти молодчики, говорит воин, угрожали людям и утверждали, что попытка перейти к ПЦУ "не сойдет с рук просто так".

Православное братство / Фото предоставил Артур Ананьев

Военный рассказывает, что давно знал монаха УПЦ МП Игоря Слободяна, который и избил его.



Игорь Слободян / Фото предоставил Артур Ананьев

На самом деле, в этом братстве есть криминальные элементы. Можно даже сказать, что криминальные авторитеты. Также есть люди с наркотической зависимостью, есть с кучей статей и дел за избиение жен и женщин дома,

– говорит Ананьев.

Весь этот контингент собрался в Православном братстве, в которое собственно входил и Слободян.

Вечером ресторан, а утром церковь

Ананьев утверждает, что в церкви его избивали около 5 человек. Один из них — это Павел по кличке Мойка.

"Все знают, что вечером он с блатными сидит в ресторане, а утром молится в церкви. Он был в черной рясе и давил мне на живот и грудь. Думаю, что все люди, которые меня избивали, как раз из этого их "силового батальона" – братства", – считает военный.

В настоящее время всех причастных к избиению военнослужащего устанавливает следствие.

Что следует знать о резонансном событии