Угрожало 12 лет тюрьмы: как наказали офицера Нацгвардии за избиение срочника на Прикарпатье

В Ивано-Франковской области офицер избил подчиненного военнослужащего. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Весной сеть всколыхнуло видео, на котором офицер одной из воинских частей Нацгвардии на Прикарпатье издевается над срочником. Сегодня стало известно, что суд назначил мужчину наказание.

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Признал вину

Военному, избившему своего подчиненного, суд назначил наказание в виде полутора лет службы в дисциплинарном батальоне. Об этом сообщила советница по коммуникации Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян в эфире телемарафона.

По словам советницы, мужчина признал свою вину.

Избиение срочника в Ивано-Франковской области: что известно о деле

. Дисциплинарный батальон – воинская часть, содержащаяся на отдельном штате и предназначенная для обеспечения исполнения уголовного наказания в отношении военнослужащих, которых приговором суда, вступившего в законную силу, приговорили к содержанию в дисциплинарном батальоне.

В апреле в сеть попало видео, на котором офицер воинской части Нацгвардии кричит бранью и избивает военнослужащего. Обвиняемый нанес потерпевшему несколько ударов в грудную клетку, толкнул на стол и снова ударил. По данным следствия, конфликт возник из-за замечаний солдата по поводу употребления военным ненормативной лексики.

ДБР отреагировало на этот инцидент и начало расследование. Следователям удалось установить и другие факты издевательства офицера из военнослужащих этой части.

В СМИ отметили, что избил срочника старший лейтенант Ярема, командир дежурного подразделения по части 1241 Нацгвардии Украины.

Офицеру инкриминировали применение насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Похожий инцидент произошел на Волыни

В городе Владимире солдата Анатолия Грищука избил старший лейтенант Василий Арийчук из-за того, что потерпевший не спросил разрешения, чтобы помыться. По словам Грищука, офицер несколько раз ударил его ногами по голове.

Мужчина получил большую гематому на голове, кроме того, от травм у него отказали ноги. В ГБР было открыто уголовное производство по факту превышения служебных полномочий.