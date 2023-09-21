Весною мережу сколихнуло відео, на якому офіцер однієї з військових частин Нацгвардії на Прикарпатті знущається зі строковика. Сьогодні стало відомо, що суд призначив чоловіку покарання.

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Визнав провину

Військовому, який відлупцював свого підлеглого, суд призначив покарання у вигляді півтора року служби у дисциплінарному батальйоні. Про це повідомила радниця з комунікації Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в ефірі телемарафону.

За словами посадовиці, чоловік визнав свою провину.

Довідка. Дисциплінарний батальйон – військова частина, яка утримується на окремому штаті та призначена для забезпечення виконання кримінального покарання стосовно військовослужбовців, яких вироком суду, що набрав законної сили, засуджено до тримання в дисциплінарному батальйоні.

Побиття строковика на Івано-Франківщині: що відомо про справу

У квітні до мережі потрапило відео, на якому офіцер військової частини Нацгвардії кричить лайкою та б'є військовослужбовця. Обвинувачений завдав потерпілому кілька ударів у грудну клітку, штовхнув на стіл та знову вдарив. За даними слідства, конфлікт виник через зауваження солдата щодо вживання військовим ненормативної лексики.

ДБР відреагувало на цей інцидент і розпочало розслідування. Слідчим вдалося встановити й інші факти знущання офіцера з військовослужбовців цієї частини.

У ЗМІ зазначили, що побив строковика старший лейтенант Ярема, командир чергового підрозділу за частиною 1241 Нацгвардії України.

Офіцеру інкримінували застосування насильства щодо підлеглого, вчинене в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Схожий інцидент трапився на Волині

У місті Володимирі солдата Анатолія Грищука побив старший лейтенант Василь Арійчук через те, що начебто потерпілий не спитав дозволу, аби помитися. За словами Грищука, офіцер кілька разів вдарив його ногами по голові.

Чоловік отримав велику гематому на голові, окрім того, від травм у нього відмовили ноги. У ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень.