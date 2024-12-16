В Минобороны заявили, что не знали и не получали сообщений о пытках в 211-ой бригаде

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что информация об издевательствах над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады ранее не поступала в ведомство. Однако он подчеркнул, что все факты будут расследованы.

Лазуткин предположил, что случаи нарушений могли скрываться на местах из-за страха перед репрессиями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Радио Свобода.

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Что говорят в Минобороны о нарушениях в 211-й бригаде

Военные, которые пострадали или стали свидетелями неправомерных действий, могли бояться сообщать об этом из-за угрозы запугивания.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, Минобороны разрабатывает законопроект о создании должности военного омбудсмена. Предполагается, что это должностное лицо будет иметь полномочия рассматривать дела, связанные с нарушениями прав военнослужащих.

Сейчас военные могут обращаться с жалобами на горячую линию Министерства обороны или в Центральное управление защиты прав военнослужащих.

Напомним, ВСК изучила свидетельства о нарушении прав военных в 211-й ПМБр. Их жестоко избивали, нанося травмы, приводившие к разрывам органов и переломам костей черепа, даже держали в клетках.