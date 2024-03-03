Избивали и снимали на видео: в Ивано-Франковске задержали злоумышленников, нападавших на людей
Источник:Полиция Ивано-Франковской области
Полиция Ивано-Франковска разыскивала группу неизвестных, которые устраивали нападения на местных жителей. Среди жертв – преимущественно пожилые люди.
В сети появился ряд видео, на которых несколько молодых людей жестоко избивают незнакомых людей. Они нападают на прохожих как на улице, так и возле подъездов, на лестничных площадках домов.
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Газовые баллончики в лицо
Во время анализа этих кадров полицейские установили, что группа неизвестных лиц наносят телесные повреждения жителям Ивано-Франковска. Обычно, они используют газовые баллончики, затем валят жертву на землю и бьют ее ногами. На видео можно увидеть, что злоумышленники применяют что-то похожее на биту.
В полиции отметили, что никаких жалоб от местных об избиении к ним не поступало. Впрочем, правоохранители уже начали уголовное производство по факту хулиганства. Сейчас стражи порядка пытаются установить пострадавших, зафиксированных на камеру, а также самих "хулиганов".
Отец одного из хулиганов – доброволец
Позже в ОВА сообщили, что злоумышленников удалось задержать. Они доставлены в местное управление полиции и дают признательные показания.
В полиции уточнили, что установили двух человек, причастных к совершению правонарушений. Один из них – 16-летний парень. Ему уже объявлено подозрение в совершении уголовного преступления по факту хулиганства.
Также полицейские устанавливают местонахождение второго фигуранта и личность третьего.
Кроме того, правоохранители выяснили, что участником никаких молодежных движений задержаный не является, а его отец – действующий военный ВСУ, доброволец.
Также полицейские уже установили одного из лиц потерпевших – бабушку, подтвердившую факт избиения. Полиция пытается идентифицировать личности других пострадавших.
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