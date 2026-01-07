Изменения в избирательном законодательстве могут быть уже в феврале, –Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что изменения в избирательном законодательстве Украины могут произойти уже в феврале. Однако, все зависит от результатов переговоров по миру и работы депутатов.

Ключевым остается достижение прогресса в мирных переговорах. Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Смотрите также "Не скажу": Зеленский прокомментировал будущую должность для Дмитрия Кулебы

Что сказал Зеленский об изменениях в законодательстве?

Глава государства объяснил, что сроки организации выборов и возможные изменения в избирательный кодекс или закон о референдуме напрямую связаны с достижением договоренностей в январе, в частности по 20 пунктам мирного плана.

Зеленский также отметил, что наряду с мирным планом ведется работа по гарантиям безопасности от США, а итоговые договоренности должны быть закреплены подписью президента Дональда Трампа. Президент Украины добавил, что точные сроки выборов будут определяться только после получения конкретных результатов переговоров.

Я думаю, если мы все это успеем в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем по изменениям в законодательстве,

– сказал президент.

Зеленский также отметил, что многое зависит от депутатов, которые должны показать конкретные результаты своей работы над изменениями в избирательное законодательство, избирательного кодекса и других соответствующих нормативных актов, а также над обновлением закона о референдуме.

Что известно о 20 пунктах мирного плана?