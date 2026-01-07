Укр Рус
7 января, 16:00
Изменения в избирательном законодательстве могут быть уже в феврале, –Зеленский

Юлия Харченко
Основные тезисы
  • Зеленский сообщил, что изменения в избирательном законодательстве Украины могут произойти в феврале, но это зависит от мирных переговоров и работы депутатов.
  • Сроки выборов и изменения в законодательство связаны с договоренностями по мирному плану и гарантий безопасности от США.

Президент Владимир Зеленский заявил, что изменения в избирательном законодательстве Украины могут произойти уже в феврале. Однако, все зависит от результатов переговоров по миру и работы депутатов.

Ключевым остается достижение прогресса в мирных переговорах. Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что сказал Зеленский об изменениях в законодательстве?

Глава государства объяснил, что сроки организации выборов и возможные изменения в избирательный кодекс или закон о референдуме напрямую связаны с достижением договоренностей в январе, в частности по 20 пунктам мирного плана.

Зеленский также отметил, что наряду с мирным планом ведется работа по гарантиям безопасности от США, а итоговые договоренности должны быть закреплены подписью президента Дональда Трампа. Президент Украины добавил, что точные сроки выборов будут определяться только после получения конкретных результатов переговоров.

Я думаю, если мы все это успеем в январе, то, наверное, февраль может быть таким рабочим месяцем по изменениям в законодательстве, 
– сказал президент.

Зеленский также отметил, что многое зависит от депутатов, которые должны показать конкретные результаты своей работы над изменениями в избирательное законодательство, избирательного кодекса и других соответствующих нормативных актов, а также над обновлением закона о референдуме.

Что известно о 20 пунктах мирного плана?

  • Президент Владимир Зеленский впервые представил версию документа из 20 пунктов и назвал его "базовым документом об окончании войны". Впрочем, кроме базового документа, также отдельные приложения по направлениям.

  • Документ подтверждает суверенитет Украины, устанавливает беспрекословную политику ненападения со стороны России и закрепляет численность Вооруженных сил Украины на уровне 800 тысяч в мирное время. Кроме того, Украина получает прочные гарантии безопасности от союзников, а нарушение договоренностей влечет за собой военный ответ и санкции.

  • Сложными вопросами в мирном договоре остаются территории и ЗАЭС. Работа над их решением продолжается, в частности во время встречи в Париже.