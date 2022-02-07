Избрание "меры пресечения" нардепу Кузьминых перенесли: суд не смог установить его личность

"Слуге народа" Сергею Кузьминых, которого подозревают во взяточничестве, не смогли избрать меру пресечения. Все потому, что судьям не удалось установить его личность.

Судебное заседание должно было начаться 7 февраля в 16: 00. Впрочем, возникла задержка из-за спорной ситуации по определению личности Кузьминых. Наконец, избрание "меры пресечения" перенесли на утро 8 февраля.

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Почему перенесли заседание по делу Кузьминых

Такая курьезная ситуация произошла из-за того, что при задержании Кузьминых представители НАБУ, устанавливая его личность, приняли удостоверение нардепа. Согласно украинскому законодательству, этот документ не может подтверждать личность в суде.

Я лично господина Кузьминых вижу впервые. Поэтому я не могу подтвердить, что это действительно Сергей Кузьминых,

– заявил судья.

О какой "мере пресечения" просит обвинение

Сторона обвинения просит суд вынести решение о содержании подозреваемого под стражей с альтернативой внесения залога в 49 600 гривен. Отметим, что интересы народного депутата Сергея Кузьминых в суде защищает адвокат Лариса Криворучко.

Кузьминых подозревают во взяточничестве: что известно

Кузьминых покинул здание суда со скандалом. Он толкнул прокурора, пытавшегося вручить ему вызов на допрос.