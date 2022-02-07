Избрание "меры пресечения" нардепу Кузьминых перенесли: суд не смог установить его личность
Источник:"Новини. LIVE"
"Слуге народа" Сергею Кузьминых, которого подозревают во взяточничестве, не смогли избрать меру пресечения. Все потому, что судьям не удалось установить его личность.
Судебное заседание должно было начаться 7 февраля в 16: 00. Впрочем, возникла задержка из-за спорной ситуации по определению личности Кузьминых. Наконец, избрание "меры пресечения" перенесли на утро 8 февраля.
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Почему перенесли заседание по делу Кузьминых
Такая курьезная ситуация произошла из-за того, что при задержании Кузьминых представители НАБУ, устанавливая его личность, приняли удостоверение нардепа. Согласно украинскому законодательству, этот документ не может подтверждать личность в суде.
Я лично господина Кузьминых вижу впервые. Поэтому я не могу подтвердить, что это действительно Сергей Кузьминых,
– заявил судья.
О какой "мере пресечения" просит обвинение
Сторона обвинения просит суд вынести решение о содержании подозреваемого под стражей с альтернативой внесения залога в 49 600 гривен. Отметим, что интересы народного депутата Сергея Кузьминых в суде защищает адвокат Лариса Криворучко.Обратите внимание! Кузьминых покинул здание суда со скандалом. Он толкнул прокурора, пытавшегося вручить ему вызов на допрос.
Кузьминых подозревают во взяточничестве: что известно
- В конце января нардепа Кузьминых поймали с поличным, когда он получал взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей на Житомирщине.
- После этого политик попросил временно исключить его из фракции "Слуга народа". Он хочет вернуться, если правоохранители не докажут его вину.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова оперативно подписала ему подозрение. Впрочем, политик игнорировал вызовы на допрос. Из-за этого его пришлось объявить в розыск.
- Сам Кузьминых поспешил заверить, что не скрывается от следствия. Нардеп пытался убедить, что ни он, ни его защита не получали повесток.