Бил и травил курсантов: ГБР вручило подозрение офицеру львовской Академии сухопутных войск
Источник:ГБР
Офицер Академии сухопутных войск во Львове более года бил и издевался над курсантами, о чем стало известно в марте 2024 года. А во вторник, 11 июня, ГБР совместно с СБУ сообщило фигуранту о подозрении.
Мужчина был начальником учебного курса одного из факультетов академии. Свои воспитательные методы он применял, чтобы "научить" курсантов дисциплине и порядку.
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От "воспитания" преподавателя пострадали 4 курсантов
Издевался офицер над курсантами на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел Львовской области.
Следствие установило, что он применял силу в отношении 4 курсантов. Он бил их по голове и другим частям тела.
"Он наносил удары не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, потому что тот опоздал на построение из-за курения. Поэтому "педагог" решил его проучить, заставив жевать несколько сигарет", – рассказали в ГБР.
Там также добавили, что незадолго до вручения подозрения, а именно 26 апреля 2024 года, мужчину перевели на другую должность в одну из воинских частей Львовщины.Справочно. Офицеру сообщено о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
Сейчас продолжается расследование и устанавливаются другие факты его противоправной деятельности. Кроме этого, суд избрал подозреваемому меру пресечения: он будет находиться под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тысячи гривен.
О конфликтном преподавателе рассказал один из курсантов
- Впервые об издевательствах со стороны преподавателя рассказал бывший курсант Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного 21-летний Александр Попович. Он заявил, что из-за этого его 22 мая по приказу командующего Сухопутных войск ВСУ перевели в боевую бригаду, куда незадолго до этого заместителем командира роты поставили упомянутого офицера. Курсант предположил, что это могла быть даже расправа.
- Александр также рассказал о других нарушениях в академии. В частности, о том, что за пределы академии в выходные и праздники могли выходить только те курсанты, которые были женаты, имели опекунство, родителей, приходивших к ним на КПП, или же были "мазаны". А за дружбу с Александром другим курсантам даже угрожали, а самого парня отчислили и угрожали отправить на "ноль".
- Позже во Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам нарушения прав военнослужащих рассказали о других фактах травли в заведении, в частности, и о буллинге девушек-курсанток по признаку пола.
- Между тем в самой академии считают, что в отношении нее "распространяют необоснованную негативную информацию" некоторые народные депутаты, представители общественности и военнослужащие.