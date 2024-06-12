Бил и травил курсантов: ГБР вручило подозрение офицеру львовской Академии сухопутных войск

Офицер Академии сухопутных войск во Львове более года бил и издевался над курсантами, о чем стало известно в марте 2024 года. А во вторник, 11 июня, ГБР совместно с СБУ сообщило фигуранту о подозрении.

Мужчина был начальником учебного курса одного из факультетов академии. Свои воспитательные методы он применял, чтобы "научить" курсантов дисциплине и порядку.

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От "воспитания" преподавателя пострадали 4 курсантов

Издевался офицер над курсантами на территории академии во Львове и в казармах в одном из сел Львовской области.

Следствие установило, что он применял силу в отношении 4 курсантов. Он бил их по голове и другим частям тела.

"Он наносил удары не только руками, но и прикладом оружия и ремнем. Недовольство офицера могли вызвать небрежно сложенные вещи или ошибки в журнале. Одного из курсантов он заставил есть сигареты перед другими, потому что тот опоздал на построение из-за курения. Поэтому "педагог" решил его проучить, заставив жевать несколько сигарет", – рассказали в ГБР.

Там также добавили, что незадолго до вручения подозрения, а именно 26 апреля 2024 года, мужчину перевели на другую должность в одну из воинских частей Львовщины.

Офицеру сообщено о подозрении в применении военным должностным лицом насилия в отношении подчиненного, совершенного в условиях военного положения. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Сейчас продолжается расследование и устанавливаются другие факты его противоправной деятельности. Кроме этого, суд избрал подозреваемому меру пресечения: он будет находиться под стражей с возможностью внесения залога в сумме 908,4 тысячи гривен.

О конфликтном преподавателе рассказал один из курсантов