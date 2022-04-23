Изгнание России из Совета по правам человека – это катастрофа и полное фиаско для нее, – Кислица

7 апреля Генассамблея ООН исключила Россию из Совета по правам человека. Поводом для резолюции стали грубые нарушения прав человека в городе Буча, что в Киевской области.

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица, которому была поручена задача попасть в Россию из Совета Безопасности ООН, рассказал, какие это последствия имеет для страны-агрессора.

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Полная катастрофа для России

По словам Кислицы, для страны, считающей себя постоянным членом Совбеза – исключение из Совета по правам человека – полная катастрофа.

Это политическое и дипломатическое фиаско. И именно поэтому они выбросили белый флаг, сказав сразу после голосования, что намеревались сами выйти из Совета,

– подчеркнул он.

Кислица подчеркнул, что на заседании Россия не осмелилась присутствовать на уровне посла. Он не явился, чтобы не позориться.

Напомним, решение об изгнании России из Совета по правам человека ООН поддержали 93 страны из 193 членов Генеральной ассамблеи. 24 проголосовали против, 58 – воздержались.

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