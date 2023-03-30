Идеальная картинка для пропаганды: как Кремль собирается использовать историю с Лаврой

В последний день пребывания УПЦ МП в стенах Киево-Печерской Лавры иерархи этой религиозной организации дали конкретно понять, что не собираются выселяться из Лавры. Они считают, что обращения Минкульта и администрации заповедника на территории Лавры не имеют никакой силы.

Циническое уравнение палача и жертвы

Многие считали, что Украинская православная церковь Московского патриархата обратится в суд с иском противодействий заповедника и власти. Однако даже этого не вышло. Теперь настоятель монастыря в Киево-Печерской Лавре архиепископ Павел и руководитель информационного отдела УПЦ МП архиепископ Климент убеждают, что этот сам заповедник должен обращаться в суд, а пока будет продолжаться процесс, связанные с Москвой священники будут оставаться в Лавре.

Важно Важный нюанс при котором оккупанты могут исчерпать свои силы уже в мае

Надежды тех, думал, что УПЦ МП согласится на выход из Лавры, чтобы не провоцировать конфликт с украинскими властями, не оправдались. Напротив, кажется, что синод московского патриархата как раз пытается заставить украинские власти пойти на такой конфликт.

Уже сейчас в православных церквях по всему миру, связанных с московским патриархатом, проходят службы, на которых обвиняют украинские власти в гонении за канонической православной церковью. Синод Сербской православной церкви, а это ближайшая к МП религиозная организация, выступил со специальным заявлением, в котором обвинил нашу власть в гонении православных христиан.

Интересно, что практически нигде в этих заявлениях не упоминается российская агрессия и преступления российской армии. Не упоминается, что патриарх Кирилл и другие русские священники поддерживают войну в своих многочисленных проповедях и политических речах. Не упоминают и о том, что большинство верующих РПЦ поддерживают так называемую "спецоперацию" и аплодируют при упоминаниях преступлений против украинцев.

Нет, эта кампания направлена как раз на то, чтобы в глазах мирового общественного мнения уравнять палача и жертву. Мол, есть Россия, граждане которой насилуют и убивают украинцев, а есть Украина, власть которой занимается гонениями православных христиан. Мол, это "настоящая война варваров". Поэтому поддерживать Украину и давать ей оружие "не надо".

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Это искусная пропагандистская кампания, еще раз напоминающая, что российское политическое руководство может использовать политическое православие для того, чтобы изменить общественное мнение на Западе и надеяться, что поддержка Украины начнет уменьшаться.

Сложный выбор для украинской власти

А что же священники УПЦ МП? А ничего. Они статисты в этой войне. Очевидно, что во время длительной и изнурительной войны с врагом открывать еще один фронт противостояния означает способствовать поражению собственного государства и народа в этой войне.

Хотя возникает вопрос: все ли священники московского патриархата потеряют что-то от этого поражения? Может, вообще приобретут? Ведь мы видим, что на оккупированных территориях прихода УПЦ МП действуют свободно и без проблем, а вот с ПЦУ, УГКЦ и украинскими протестантами проблема за проблемой, репрессии за репрессиями. Москва не скрывает, что приходит для того, чтобы уничтожить все, что может бороться с "русским миром".

Украинские власти в этой ситуации находятся перед сложной дилеммой. Начать открытую конфронтацию с УПЦ МП в Лавре – это обрести широкую огласку в мире, ведь картину изгнания сделают приятной для российских пропагандистов. Притвориться, что ничего не произошло после предупреждения о расторжении договора, обратиться в суд, месяцами ожидать решения – это продемонстрировать, что никакой реальной власти в Украине нет.

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Это непростой выбор, но надо понять, что его рано или поздно пришлось бы делать. Внутренняя конфронтация, которая в первые месяцы великой войны казалась невозможной, по мере затихания боевых действий может стать реальностью нашей будущей жизни. Тем более что Россия будет делать все возможное и невозможное для того, чтобы разжечь эту внутреннюю конфронтацию и доказать, что эффективной власти в Украине нет. Кремль занимался этим всегда и всегда использовал церковь.