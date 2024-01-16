Сборка дронов дома: политолог предположил, как должна работать система от Федорова
Михаил Федоров призвал украинцев присоединиться к сборке FPV-дронов в собственных домах с тем, чтобы передавать их ВСУ. Обучение по изготовлению БПЛА будет бесплатным.
Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу о своем видении функционирования такой инициативы. Украинцы, по его мнению, должны прежде всего приобретать рабочие навыки для того, чтобы дальше этот процесс поддержало государство на уровне школ, профессионально-технических учебных заведений. Однако ключевым звеном должно быть серийное производство дронов.
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Государство должно поддержать
Также частично можно привлекать к изготовлению БПЛА людей, которые могут производить определенные элементы, детали. В Украине достаточно много пенсионеров с опытом работы на еще советских заводах, которые тоже могут помогать в этом процессе.
Если государство поддерживает эту идею, тогда могут создаваться дополнительные инновации, что позволит Украине наконец-то перейти в новую индустриализацию. Как оказалось, аграрная сверхдержава не может воевать, потому что нет производства собственного оружия,
– отметил политолог.
Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что эта система запускается в школах, где будут преподавать соответствующие предметы, вводиться дисциплины в профессионально-технических заведениях, университетах.Обратите внимание! Михаил Федоров отмечал, что в Украине в последнее время увеличилось собственное производство дронов. Также западные партнеры продолжают предоставлять беспилотники ВСУ.
Это был достаточно неудачный коммуникационный ход, потому что речь шла о волонтерской деятельности, которая вспомогательна к работе нашего государства по производству дронов. В этом контексте этот подход позволяет развивать новые навыки у украинцев, которые желают и могут приобщиться к процессу изготовления БПЛА. Также это база для будущей реиндустриализации нашей страны,
– подчеркнул Загородний.
В то же время без государственного финансирования, устойчивого госзаказа, не все производители смогут вкладывать средства в расширение производства, в цеха, серийное изготовление дронов.
"Также государство обязательно должно финансировать научные разработки, потому что Украине необходимо оружие, которого еще нет на горизонте", – подчеркнул Тарас Загородний.
Больше о заявлении Михаила Федорова
- Вице-премьер и министр цифровой трансформации опубликовал в соцсетях сообщение, в котором призвал украинцев присоединяться к производству FPV-дронов в собственных домах.
- По мнению министра, украинцы в тылу могут таким образом поддержать ВСУ, пока набирает обороты серийное производство дронов.
- Для того чтобы овладеть процессом изготовления БпЛА, можно пройти инженерный курс от Victory Drones – фонда технологической помощи Dignitas. Участники курса смогут прослушать лекции, задать вопросы и посоветоваться с лекторами и инженерами во время онлайн-встреч, а также получить список необходимых для покупки деталей, материалов и инструментов.
- Собранный FPV-дрон нужно отправить инструкторам Victory Drones. Устройство должно пройти проверку качества сборки и испытания с тяжестью. В случае успешной проверки, дрон будет передан военным.