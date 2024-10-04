С Россией начали говорить на ее языке: какую стратегию по оружию для Украины выбрали партнеры

Украина уже долгий период пытается получить от партнеров разрешение на применение их дальнобойного оружия вглубь России. Пока неизвестно, когда это произойдет, поэтому партнеры, вероятно, выбрали другой способ, чтобы оказывать необходимую военную поддержку нашему государству. Речь идет об изготовлении оружия на территории Украины.

Главный редактор Defense Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, что с Россией начали говорить на ее языке. Он пояснил, что оккупанты часто отрицают доказанные факты связанные с военными действиями на территории Украины. Наше государство также может использовать такие методы, чтобы эффективно давать отпор противнику.

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Разрешение на атаки по России

Олег Катков предположил, что сценарий, когда Соединенные Штаты Америки позволят Украине бить по территории России невозможен. Однако стоит рассмотреть и другие варианты.

Он пояснил, что на территории Украины можно создать условия, когда наши специалисты будут изготавливать необходимое для Сил обороны оружие из деталей, которые разработали партнеры. То есть финальным производителем будет наша страна.

Тогда Украина сможет сама решать, как использовать это оружие. Важно, чтобы такие возможности появились неожиданно для врага. Это будет главным залогом их использования, потому что если анонсировать это, то оно будет менее эффективным,

– сказал главный редактор Defense Express.

Сотрудничество с западными компаниями

В Украину начали масштабно заходить крупные западные оборонные компании. Это ведущие предприятия, которые занимаются производством иностранной техники, в том числе и европейской.

Они открыли в Украине свои представительства с целью, на первом этапе, конечно, обслуживать то вооружение, которое уже эксплуатируют ВСУ. Также анонсировано создание боеприпасного производства,

– подчеркнул Катков.

Он отметил, что на территории нашей страны также запланировано производство запчастей к тому оружию, которое получила Украина от партнеров.

"Если предоставить необходимые условия работы для филиалов оборонных гигантов, то можно будет участвовать в производственных цепях. Это о локализации производства, ведь Вооруженным Силам Украины будет необходимо массовое перевооружение. Оружие советских образцов некому будет обслуживать", – отметил Олег Катков.

Единственным вариантом для полноценной модернизации военной техники для ВСУ является локализация производства. Украине важно стать частью западного мира, который постепенно увеличивает свои оборонные мощности.

Интересно! Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что сейчас каждый второй боеприпас на фронте есть украинского производства, поэтому значительно выросли оборонные мощности страны. Украина инвестировала более 4 миллиардов долларов в производство оружия, в частности дронов, которые уже уничтожили более 200 вражеских целей.

Без сотрудничества с глобальными компаниями Украине, вероятно, не удастся вооружиться. Главный редактор Defense Express объяснил, что объем производства очень большой, а мощностей для него не хватает.

Украина для западных компаний в этом смысле очень интересна, ведь здесь дешевле рабочая сила, есть мощности для производства и квалифицированные кадры. Это не только о вооружении Сил обороны, но и об участии в изготовлении оружия на экспорт,

– высказался он.