Большие проблемы с отоплением домов: как в Изюме готовятся к зимним морозам
В Изюм Харьковской области вернулась почти половина жителей. Впрочем, местные беспокоятся о проблеме с отоплением домов зимой. Некоторые из них будут без тепла.
Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко. В Изюме устанавливают модульные котельные, чтобы хотя бы частично решить ситуацию.
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Проблемы с теплоснабжением
После деоккупации Изюма местным властям из 24 котельных удалось подключить только 10. Таким образом в прошлом сезоне с теплом было 90 домов. В этом году удалось подключить к системам еще 44 дома.
"Мы остановились 1 марта, потому что к середине месяца были морозы 12 градусов, постоянные обстрелы, перебили центральный газопровод из Краматорска, откуда шла подача газа. Мы не успели слить системы отопления", – рассказал директор Тепловых сетей города Изюм Владимир Золотарев.
Анна Черненко о ситуации в Изюме: смотреть видео
Центральная котельная в Изюме полностью уничтожена россиянами. Проблема с теми домами, которые сильно пострадали от обстрелов – там невозможно восстановить систему отопления. Есть такие, где она просто размерзлась. Для решения этого вопроса закупили 10 модульных котельных, которые будут размещать в районах и которые смогут отапливать дома.
Это автоматическая котельная. Она легче монтируется и не является мишенью для россиян. Строительство стандартных котельных займет несколько лет – такого времени нет. Выход – модульные переносные,
– объяснил начальник Изюмской МВА Валерий Марченко.
Но сами жители Изюма приступают к решению проблемы. В квартирах на балконах они устанавливают буржуйки и обустраивают подвалы, чтобы можно было пережить будущую зиму.
"Это о домах, которые были очень разбиты. Сейчас в Изюме 196 многоэтажек и полсотни будут без тепла этой зимой. Для того чтобы полноценно починить системы – нужна победа и чтобы не было обстрелов", – резюмировала Черненко.
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