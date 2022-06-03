На Изюмском направлении горячо: враг готовится к очередной попытке наступления

Оккупанты и дальше удерживают город Изюм в Харьковской области. Именно с него они планируют свои дальнейшие наступления.

Изюм стал одним из логистических центров для наступления россиян на Донбасс. Этот город на пути из России через Купянск (там оккупанты даже восстановили железнодорожный мост для опрокидывания техники).

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Из Изюма открываются два пути дальнейшего наступления на Донбасс – одна дорога ведет в сторону Славянска, другая – в сторону Барвенкового. Также есть путь опрокидывания оккупационных сил на Лиман.

Именно для возобновления наступления на этих двух направлениях группировка врага проводит перегруппировку войск. А для авиационной поддержки подразделений в районе к северу от города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52 .

Учитывая, что перед оккупантами сейчас главная задача – захватить Донецкую и Луганскую область, российские войска активно пытаются наступать от Изюма в сторону Славянска. На этом участке фронта идут активные бои. Эту информацию подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На Изюмском направлении горячо – враг готовит условия для очередной попытки наступления. Наши защитники готовы к любому развитию событий, держат позиции, наносят врагу существенные потери", – сообщил Олег Синегубов.

По данным Генштаба ВСУ , на Славянском направлении враг концентрируется, в частности, на инженерном оборудовании позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны и других. Вблизи Длинного враг нанес авиаударов силами армейской авиации. Проводил штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина, успеха не имел, после нанесенных подразделениями сил обороны потерь отошел.В то же время на Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Проводил штурмовые действия вблизи Студенко, боевые действия продолжаются.

Стоит отметить, что к Изюму враг опрокинул и отдельные подразделения, отметившие накануне немалые потери в районе Довгенького .

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