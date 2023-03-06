Измена отменяется, – Резников объяснил процесс ввоза дронов в Украину

Алексей Резников рассказал, что ВСУ нужно "невероятное количество дронов". Однако заверил, что в настоящее время действует упрощение от Кабмина на растаможку невоенных дронов.

Речь идет о ввозе гражданских беспилотников во время военного положения. Министр обороны рассказал, что сейчас известно о проекте закона от февраля 2023 года, который, по словам экспертов по аэроразведке, значительно усложняет ввоз дронов в Украину.

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Что известно о закупке дронов в Украине

Измена отменяется. В этом законопроекте речь шла только о Государственной службе экспортного контроля. Я разговаривал с Марией Берлинской (руководительницей Центра поддержки аэроразведки – 24 Канал) после ее обращения к президенту и ко мне через блог УП. По моей информации, среди народных депутатов вопрос этого законопроекта, я думаю, уже снят,

– заявил Резников.

По его словам, депутаты объясняли ему, что целью проекта закона было не усугубить ситуацию, а нормировать ее и сделать больше контроля, больше комфорта партнерам.

Насколько ВСУ снабжены дронами

Нам необходимо невероятное количество дронов. Это тоже gamechanger. Как дронов для разведки/корректировки, так и ударных от 3 до 1000 километров, морских дронов. Это дает возможность нанести удар врагу. И это сохраняет жизнь нашей (военной – 24 Канал), давая ситуационную осведомленность,

– рассказал министр.

Алексей Резников объяснил, что не желает называть цифры. Однако напомнил, что вместе с Михаилом Федоровым они собирали встречу с отечественными производителями беспилотников, на которой находились 80 компаний.

"Я им сказал: "Сколько бы вы ни выработали – я у вас все куплю". У меня рядом стоит министр внутренних дел, который тоже будет докупать. В моем бюджете зарезервировано 20 миллиардов гривен, чтобы покупать все, что они произведут", – заверил глава Минобороны.

По его словам, параллельно у министра цифровой трансформации Михаила Федорова есть проект United24. Кроме этого, правительство выделило 10 миллиардов гривен на возможность закупки дронов из-за границы, ведь их министр обороны купить не может.

Как действует механизм упрощения ввоза в Украину дронов

Представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук заявил, что во время действия военного положения правительство изменило порядок ввоза в Украину беспилотников гражданского и двойного назначения, а также запчастей для них.

Согласно нововведению, оформлять эту технику можно сразу по месту пересечения границы. То есть человеку, который перевозит дрон, нужно только лично заполнить и подать письменную или электронную декларацию.

Теперь не нужно лицензий, квот, нужды оформления гарантийных писем. Хотя раньше такую технику ввозить было гораздо сложнее, ведь среди прочего требовалось гарантийное письмо от воинских частей.

Алексей Резинков рассказал, что убежден – нам нужно развивать собственное украинское производство дронов. Тогда мы будем независимы. Ведь, если Китай решит помогать России, то их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. По словам министра: "Аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно. И будут бороться не с дронами, а с операторами". Но, по словам министра, он осведомленный оптимист, что Китай этого не сделает.