Мы фактически ведем две битвы. Первую – за нашу свободу и безопасность. Вторую – за будущее в мире, который стремительно меняется под влиянием климатического кризиса. Украинские общины все чаще сталкиваются с последствиями изменения климата: более сильными засухами и наводнениями, снижением урожайности, дефицитом пресной воды, новыми рисками для здоровья. Все это сказывается на качестве жизни и состоянии окружающей среды. Далее читайте в эксклюзивной колонке для 24 Канала.

К теме Борьба с изменением климата: как ЕС трансформирует энергетическую инфраструктуру

Мы не можем позволить этим вызовам оставаться без внимания. Наоборот – мы можем и должны адаптироваться. Даже во времена войны важно закладывать основы устойчивости к климатическим изменениям. Это еще одно стратегическое направление борьбы, менее видимое, но не менее важное.

Что может сделать каждый из нас

Адаптация к изменению климата начинается с простых решений в быту. В жаркие дни стоит проветривать помещение только утром или вечером, закрывать окна днем и использовать шторы или жалюзи. Озеленение балкона, подоконника или двора помогает снизить температуру и увлажнить воздух. Даже несколько вьющихся растений вдоль стен могут сделать дом прохладнее.

Если живете в многоквартирном доме, можно инициировать изменения вместе с соседями: высадить деревья и разнотравье во дворе, организовать субботник, заручиться помощью от экологических ОО или волонтеров. Имеют значение даже небольшие инициативы, например установка резервуаров для воды, дождевых садов или живых изгородей.

Каждый из нас также может влиять на решения в городе. Следите за объявлениями об общественных обсуждениях, присоединяйтесь к ним, присылайте письменные предложения, подписывайте петиции. Если видите проблему, например, вырубку деревьев или застройку зеленых зон – не молчите. Воспользуйтесь гайдом "Я вижу вред окружающей среде. Что делать?", обращайтесь к власти, медиа, общественным советам.

Что должна сделать местная власть

Первый шаг – это искреннее признание проблемы изменения климата. Местные администрации должны осознать, что средняя температура будет только расти, и адаптация к новой реальности является лучшим возможным решением.

Необходимо провести глубокую оценку проблем и рисков: какие территории являются наиболее уязвимыми к жаре, какие группы населения (дети, пожилые люди, люди с хроническими болезнями) требуют немедленных адаптационных решений. Определить ключевые улицы и места отдыха, требующие дополнительного охлаждения и защиты от солнца.

Следует также проанализировать общую ситуацию по рискам в регионе, изучая опыт соседних общин, чтобы внедрять проактивные, а не реактивные решения. Экономисты подсчитали, что инвестиции в адаптацию чрезвычайно выгодны.

Если мир потратит 1,8 триллиона долларов на мероприятия по адаптации к изменению климата, то сэкономит примерно 7,1 триллиона долларов на ликвидации последствий природных катастроф.

Общинам необходимо разработать план по адаптации к изменению климата. Те, у кого он уже есть, должны активно его внедрять. Компонент адаптации должен быть интегрирован в планирование бюджета. План адаптации не должен существовать только на бумаге.

Местным властям стоит перестать искать отговорки о недостатке средств или экспертности. Вместо этого нужно искать возможности:

консультироваться с общинами, что уже успешно внедрили меры по адаптации;

участвовать в конкурсах на финансовую поддержку от доноров;

обращаться за поддержкой к общественным организациям для обучения и повышения квалификации.

Нужно стратегическое сотрудничество. Наличие плана адаптации значительно повышает шансы общины на привлечение ресурсов от общественных организаций, работающих в этом направлении. К сожалению, только 25% украинских общин (365) присоединились к "Соглашению мэров" – крупнейшему в мире движению за сохранение климата на местном уровне.

При этом доля активных общин, которые воплощают обещанные климатические действия по Соглашению, значительно меньше. Но именно активная позиция людей в общинах может создать необходимое давление на местные власти и повысить адаптационную способность.

Что должна сделать власть на национальном уровне

Задача Минприроды – определить общий вектор адаптационной политики и предложить громадам четкие ориентиры, которыми можно руководствоваться на местах.

Закон "Об основных принципах государственной климатической политики", принятый в октябре 2024 года, определил адаптацию как одно из ключевых направлений климатической работы. Это создает важный фундамент для дальнейших шагов: до 2026 года должна быть разработана и утверждена новая национальная Стратегия адаптации к изменению климата, а также секторальные программные документы.

Интересно Ученые нашли способ, как охладить планету: это решение замедлит глобальное потепление

В 2021 году Кабмин одобрил Стратегию экологической безопасности и адаптации к изменению климата на период до 2030 года. Стратегия, среди прочего, предусматривает интеграцию вопросов адаптации к изменению климата в новые стратегии развития энергетики и туризма.

При этом роль местной власти в адаптации критически важна – именно она отвечает за реализацию конкретных мероприятий на местах в рамках децентрализованной системы управления.

В то же время государство может установить четкие цели и предоставить стимулы для более эффективной работы на местах. К целям может входить обязательство для общин разработать собственные планы адаптации или включить климатические риски в местные стратегии развития, а также отчитываться о результатах. Стимулы могут быть разными:

приоритетное финансирование проектов по адаптации,

учебные программы для местной власти,

или создание рейтингов активных громад.

На уровне документов такая логика уже частично заложена. Операционный план к правительственной Стратегии адаптации к изменению климата (2022 – 2024 годы) предусматривал разработку местных стратегий или включение вопросов по адаптации в стратегии развития территориальных общин и планов мероприятий по их реализации.

Однако из-за полномасштабного вторжения России эти усилия отошли на второй план. Во втором операционном плане (2025 – 2027 годы) прогресс остается ограниченным – цели для общин до сих пор размыты, привлечение органов местного самоуправления слабое, а стимулы фактически отсутствуют.

Итак, чтобы адаптация стала реальной практикой на местах, Минприроды стоит усилить политику в части четких целей, действенных стимулов и качественного мониторинга. Громадам нужно дать не только общие ориентиры, но и конкретные задачи, поддержку для их выполнения и прозрачные инструменты оценки прогресса. Без этого адаптация будет оставаться декларацией, а не действием.

Громады, которые начнут работу сейчас, будут иметь конкурентные преимущества: меньшие затраты на ликвидацию последствий, лучшие условия для жителей, больше возможностей для привлечения международного финансирования. Тем, кто будет ждать, придется догонять за значительно более высокую цену.