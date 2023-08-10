В ГСЧС предупредили об изменении погоды: где объявили штормовое предупреждение

Чрезвычайники предупредили украинцев об изменении погоды и призвали граждан учитывать это при планировании путешествий, особенно на дальние расстояния.

В ГСЧС ссылаются на данные синоптиков Укргидрометцентра, которые отметили, что завтра, 11 августа, непогода накроет почти всю страну, кроме четырех областей.

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Жителям каких областей можно быть спокойными:

Житомирской;

Киевской;

Винницкой;

Одесской.

В остальных же областях – ожидаются грозы. Также на Левобережье в отдельных районах прогнозируется град и шквалы 15-20 метров в секунду, а в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - сильные дожди.

! Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый. ГСЧП предупреждает: учитывайте погодные условия, особенно при планировании поездок на дальние расстояния!

К слову, 6 августа и ночью против 7 августа непогода бурлила на Западе Украины. В результате ливня вода подтопила частные домохозяйства, улицы и дороги в Тернопольской и Волынской областях.