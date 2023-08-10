В ГСЧС предупредили об изменении погоды: где объявили штормовое предупреждение
Источник:ГСЧС
Чрезвычайники предупредили украинцев об изменении погоды и призвали граждан учитывать это при планировании путешествий, особенно на дальние расстояния.
В ГСЧС ссылаются на данные синоптиков Укргидрометцентра, которые отметили, что завтра, 11 августа, непогода накроет почти всю страну, кроме четырех областей.
Смотрите также Последний раз такая жара была 13 лет назад: в Киеве зафиксировали температурный рекорд
Жителям каких областей можно быть спокойными:
- Житомирской;
- Киевской;
- Винницкой;
- Одесской.
В остальных же областях – ожидаются грозы. Также на Левобережье в отдельных районах прогнозируется град и шквалы 15-20 метров в секунду, а в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях - сильные дожди.Важно ! Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый. ГСЧП предупреждает: учитывайте погодные условия, особенно при планировании поездок на дальние расстояния!
К слову, 6 августа и ночью против 7 августа непогода бурлила на Западе Украины. В результате ливня вода подтопила частные домохозяйства, улицы и дороги в Тернопольской и Волынской областях.