У ДСНС посилаються на дані синоптиків Укргідрометцентру, які зазначили, що завтра, 11 серпня, негода накриє майже всю країну, окрім чотирьох областей.

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Жителям яких областей можна бути спокійними:

Житомирської;

Київської;

Вінницької;

Одеської.

Натомість у решті областей – очікуються грози. Також на Лівобережжі в окремих районах прогнозується град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, а у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях – значні дощі.

Важливо! Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий. ДСНС попереджає: зважайте на погодні умови, особливо під час планування поїздок на далекі відстані!

До слова, 6 серпня та вночі проти 7 серпня негода вирувала на Заході України. Внаслідок зливи вода подекуди підтопила приватні домогосподарства, вулиці та дороги у Тернопільській та Волинській областях.