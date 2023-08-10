У ДСНС посилаються на дані синоптиків Укргідрометцентру, які зазначили, що завтра, 11 серпня, негода накриє майже всю країну, окрім чотирьох областей.
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Жителям яких областей можна бути спокійними:
- Житомирської;
- Київської;
- Вінницької;
- Одеської.
Натомість у решті областей – очікуються грози. Також на Лівобережжі в окремих районах прогнозується град та шквали 15 – 20 метрів за секунду, а у Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Сумській областях – значні дощі.
До слова, 6 серпня та вночі проти 7 серпня негода вирувала на Заході України. Внаслідок зливи вода подекуди підтопила приватні домогосподарства, вулиці та дороги у Тернопільській та Волинській областях.